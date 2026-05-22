การเงินเศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 16:16 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 16:16 น.
ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23-24 พ.ค. 2569 ช่วยประชาชน-ร้านค้า ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน รับสิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

22 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” วันที่ 23 – 24 พ.ค. 2569

จุดบริการพิเศษจะเป็นการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการด้านแอปฯ เป๋าตัง, ถุงเงิน เท่านั้น ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. โดยสาขาที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569

  • จ.สระแก้ว สาขาสระแก้ว
  • จ.พังงา สาขาพังงา
  • จ.ชัยนาท สาขาชัยนาท
  • จ.อุทัยธานี สาขาหนองฉาง
  • จ.พิจิตร สาขาพิจิตร
  • จ.พะเยา สาขาพะเยา
  • จ.นราธิวาส สาขานราธิวาส (เปิดให้บริการ 09.00 – 15.00 น.)
  • จ.ยะลา สาขาสิโรรส (เปิดให้บริการ 09.00 – 15.00 น.)
  • จ.สตูล สาขาสตูล
  • จ.บึงกาฬ สาขาบึงกาฬ
  • จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569

  • จ.บึงกาฬ สาขาบึงกาฬ
  • จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้า

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย

