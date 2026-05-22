กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23-24 พ.ค. 2569 ช่วยประชาชน-ร้านค้า ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน รับสิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”
22 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” วันที่ 23 – 24 พ.ค. 2569
จุดบริการพิเศษจะเป็นการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการด้านแอปฯ เป๋าตัง, ถุงเงิน เท่านั้น ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. โดยสาขาที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569
- จ.สระแก้ว สาขาสระแก้ว
- จ.พังงา สาขาพังงา
- จ.ชัยนาท สาขาชัยนาท
- จ.อุทัยธานี สาขาหนองฉาง
- จ.พิจิตร สาขาพิจิตร
- จ.พะเยา สาขาพะเยา
- จ.นราธิวาส สาขานราธิวาส (เปิดให้บริการ 09.00 – 15.00 น.)
- จ.ยะลา สาขาสิโรรส (เปิดให้บริการ 09.00 – 15.00 น.)
- จ.สตูล สาขาสตูล
- จ.บึงกาฬ สาขาบึงกาฬ
- จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569
- จ.บึงกาฬ สาขาบึงกาฬ
- จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้า
ที่มา: ธนาคารกรุงไทย
