ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026

ประกาศแล้ว! รายชื่อ 30 นักตบลูกยางสาวไทย ชุดลุยศึก วอลเลย์บอลเนชันส์ลีก VNL 2026 พร้อมตารางแข่งครบทั้ง 3 สัปดาห์
เว็บไซต์ Volleyball World ได้เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026” (VNL 2026) จำนวน 30 คน อย่างเป็นทางการ ที่จะสลับสับเปลี่ยนลงสนามตลอดทัวร์นาเมนต์ระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. 2569 – 26 ก.ค. 2569
รายชื่อนักตบลูกยางสาวไทย VNL 2026
รายชื่อทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ภายใต้การนำทัพของ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีดังต่อไปนี้
- ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter): วริศรา ศรีทาเลิศ, ศศิภาพร จันทวิสูตร, กัตติกา แก้วพิน, อัจราพร คงยศ, ชัชชุอร โมกศรี, ฌิรารัชย์ ศรีกุตา, กัญธิมา เอกปัชชา และกาญจนา ศรีใสแก้ว
- ผู้เล่นตำแหน่งบีหลัง (Opposite): ปพัชญา พลทำ, นันท์นภัส มูลจะคํา, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และสุภาวดี พันวิลัย
- ผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์ (Setter): พรพรรณ เกิดปราชญ์, กนกพร แสงทอง, ณัฏฐณิชา ใจแสน, เซราห์ แอนโคมาห์ และณัฐณิชา แซ่เล้า
- ผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็ว (Middle Blocker): กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ทัดดาว นึกแจ้ง, วารุณี การรัมย์, หัตถยา บำรุงสุข และชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
- ผู้เล่นตำแหน่งตัวรับอิสระ (Libero): ปิยะนุช แป้นน้อย, กัลยรัตน์ คำวงศ์ และจิดาภา นาหัวหนอง
เช็กโปรแกรมแข่งลูกยางสาวไทย
ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ของทีมชาติไทยในรอบแรกตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ มีโปรแกรมการลงสนามดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน
- 3 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ เซอร์เบีย
- 4 มิถุนายน 2569 เวลา 18.30 น. ไทย พบ จีน
- 6 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ เบลเยียม
- 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.30 น. ไทย พบ สาธารณรัฐเช็ก
สัปดาห์ที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- 17 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ไทย พบ ยูเครน
- 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ไทย พบ บัลแกเรีย
- 20 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ไทย พบ แคนาดา
- 21 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ไทย พบ เนเธอร์แลนด์
สัปดาห์ที่ 3 ที่คันไซ ประเทศญี่ปุ่น
- 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
- 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.20 น. ไทย พบ ญี่ปุ่น
- 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ไทย พบ บราซิล
- 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ไทย พบ ตุรกี
การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2026 มีชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม แต่ละทีมจะลงสนามรวม 12 นัด แบ่งเป็นการแข่งขันสัปดาห์ละ 4 เกม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันรอบแรก ทีมที่มีคะแนนอันดับดีที่สุด 7 ชาติ จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรวมกับประเทศเจ้าภาพเป็น 8 ทีม
รอบชิงแชมป์จะจัดขึ้นที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ ทีมที่จบอันดับ 18 หรืออันดับสุดท้ายของตาราง จะต้องตกชั้นและหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาล 2027 ทันที
