ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 11:42 น.
ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้ หลังกลัวว่าแพร่เชื้อ แม่ยันลูกเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุประชาชนจุดไฟเผาเต้นท์โรงพยาบาลในเมืองราวัมปารา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เพื่อเป็นการประท้วงภายหลังจากที่แพทย์ไม่อนุญาตให้คืนศพผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาให้

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยิงปืนเพื่อขู่ผู้ประท้วง ก่อนจะเข้าควบคุมสถานการณ์ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่แพทย์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกปาหินใส่

สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นที่รักและชื่นชอบในชุมชนและเป็นนักฟุตบอลที่เล่นให้ทีมท้องถิ่นหลายทีม โดยแม่ผู้ตายเชื่อว่าลูกของเธอเสียชีวิตจากไทฟอยด์ ไม่ได้เสียชีวิตจากอีโบลา

ทั้งนี้ตามหลักแล้ว ศพของผู้ป่วยอีโบลานั้นสามารถแพร่เชื่อได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถประกอบพิธีฝังศพได้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อขึ้น

ปัจจุบันมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในการแพร่ระบาดครั้งใหม่นี้แล้ว 139 ศพ และสามารถระบุตัวผู้ป่วยได้แล้วกว่า 600 ราย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

