เพจดังใบ้เพิ่ม ดารายุค 90 เมินจ่ายค่าเสียหาย ลูกซนทำกระจกร้านแตก ไม่ใช่คนที่คุณคิด!

เพจดังใบ้เพิ่ม ดารายุค 90 เมินจ่ายค่าเสียหาย หลังลูกซนทำกระจกร้านอาหารแตก เผย ทุกคนเดาผิดหมด ไม่ใช่คนที่คุณคิด!
จากกรณีที่ทาง NineEntertain ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแฉพฤติกรรมของ ดารายุค 90 พาครอบครัวมากินอาหารที่ร้าน แต่ลูกเล่นซนจนทำกระจกร้านแตก พอเจ้าของร้านติดต่อแจ้งค่าเสียหายหลักหมื่นกลับโดนเมิน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมาชาวเน็ตต่างก็สวมบทเป็นนักสืบโซเชียลพยายามไขคำใบ้ว่า ดารายุค 90 คนนั้นเป็นใครกันแน่ ซึ่งชาวเน็ตบางส่วนต่างก็พากันเดาเป็นคำใบ้ว่า นวต. หรือไม่ แต่ก็ยังไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริง
เปิดคำใบ้ ลูกดารายุค 90 ทำกระจกร้านอาหารแตก ค่าเสียหายหลักหมื่นทำเงียบ ท้าเช็กวงจรปิด
กระทั่งล่าสุดเพจดังอย่าง อีป้าข้างบ้าน ได้ออกมาเปิดคำใบ้เพิ่มเติมในประเด็นนี้ พร้อมยันคำตอบของชาวเน็ตที่เดา ๆ กันมาเป็นอักษรย่อนั้น “ผิด!” และยังไม่มีใครเดาถูกเลยสักคน
“ใช้สัมภเวสีตัวที่สามไปสืบมาแล้ว คีย์เวิร์ด ดารายุค90 ที่เห็นหน้าแล้วคนรู้จักทั้งประเทศ ฉันก็อ๋อคนนี้เอง เขามีลูกด้วย เท่าที่ฉันไปสืบมา คนนี้เขาเคยปังระดับพระเอก แม้เขาจะเน้นละครเย็นก็ตาม ก็ถือว่าเป็นพระเอกอยู่นะ ใบ้อีกนิดเขามีลูก 2 คน
ตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีละครแล้วนะ เขาผันตัวไปทำอย่างอื่นแล้วเหมือนจะรุ่งกว่า ส่วนที่ชาวเน็ตเมนต์กันว่า นวต. (พร้อมทั้งร้องเพลงของ นาวิน ต้าร์) ไม่ใช่ นวต. อันนี้เครดิตเขาจะต้องเป็นนักร้องและระดับพระเอกดังเท่านั้น ไม่ใช่ นวต. แน่นอน อีป้าคอนเฟิร์ม 100 เปอร์เซ็นต์เลย ในคอมเมนต์ก็ยังไม่มีใครตอบถูกด้วย”
นอกจากนั้น อีป้าข้างบ้าน ยังได้แนะนำให้ดารายุค 90 คนดังกล่าวรีบมาติดต่อมาเคลียร์กับทางร้าน จะได้หาแนวทางแก้ไขกันต่อไป เข้าใจว่าลูกน่าจะไม่เกิน 5 ขวบ เด็กซนไม่แปลก แต่ถ้ามีของแตกพังเสียหายก็ต้องรับผิดชอบ แต่ก็ต้องฟังความให้ครบทั้งสองข้างด้วย และทางร้านก็ต้องมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนจะได้หาคนมารับผิดชอบอย่างเต็มใจ และไม่ต้องไปจบที่การฟ้องร้องใด ๆ
อ้างอิงจาก : FB อีป้าข้างบ้าน
