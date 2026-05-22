ผู้หมวด รับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร

ผู้หมวด เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟร้านหมูกระทะ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร
จากเหตุการณ์ตำรวจนายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุลวนลามพนักงานสาวภายในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งใน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ล่าสุด ช่อง 8 ได้รายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ผู้หมวด ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า และยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวอ้าง ขณะที่ทาง พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ สังข์แสง ผกก.สภ.ลาดหญ้า ได้ลงมาควบคุมการสอบสวนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เบื้องต้นชุดสืบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่คาดว่าจะเห็นพฤติกรรมขณะเกิดเหตุได้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำใช้เป็นหลักฐานประกอบในสำนวนคดี และเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าพฤติกรรมในภาพเข้าข่ายความผิดฐานลวนลามหรือไม่
