ข่าวดาราบันเทิง

ลีน่าจัง พูดแรง ทราย สก๊อต สู้ไปก็ไม่ชนะ แค่คลิปเสียงฟังไม่ขึ้น ลั่น แม่ผิดก็ต้องกราบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 16:52 น.
60
ลีน่าจังเปิดใจปมดราม่า ทราย สก๊อตแฉครอบครัว

ลีน่าจังเปิดใจปมดราม่า “ทราย สก๊อต” แฉครอบครัว ชี้ศาลไม่รับฟังหลักฐานคลิปเสียง แนะลูกกราบขอขมาแม่ ให้อภัยเพื่อจบปัญหา ลั่น ผิดแค่ไหนก็ต้องกราบ

หลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักกรณี ลีน่าจัง ออกมาให้ความเห็นประเด็น ทราย สก๊อต อัดคลิปเล่าปัญหาครอบครัวในอดีต เธอไม่เห็นด้วยที่อีกฝ่ายออกมาแฉเพราะทรายและพายเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ยืนยันว่าไม่ได้หิวแสง แต่เด็กวัยรุ่นอายุยังน้อยเคยทำผิดพลาด อยากเตือนทรายให้พอได้แล้ว ควรเข้าไปขอโทษแม่ เพราะเขาเลี้ยงเรามาจนโต

ล่าสุด รายการ ปรากฏว่า เผยแพร่ทางช่องยูทูป Phutta Talk มีโอกาสได้สัมภาษณ์ลีน่าจังเพิ่มเติม เจ้าตัวอธิบายสาเหตุว่าทำไมจึงให้ความเห็นเรื่อง ทราย สก๊อต ตามที่มีการปรากฎในข่าวก่อนหน้านี้

“ไปศาล ศาลก็ไกล่เกลี่ยเพราะเป็นแม่ลูกกัน ทนายก็จะบอกชนะคดี ต้องเอาพี่ชายเข้าคุก ไหนล่ะหลักฐาน เอาแค่คลิปเสียงมาพูดมันฟังไม่ขึ้น มันต้องมีหลักฐาน เช่น พยาน พยานแวดล้อมที่เห็น เขาบอกอายุความยังไม่หมด ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่ง เพราะว่ามันเริ่ม 11 ปี เขาพึ่งจะ 30 ปี ก็เหลืออีก 1 ปี แต่ถ้าถามว่าสู้ไปแล้วก็ไม่ชนะ เพราะมันไม่มีพยานหลักฐาน แค่คลิปเสียงที่เอามาบันทึก 3 ปีก่อนมันฟังไม่ขึ้น แล้วศาลเขาไม่ฟังด้วย การที่คุณเอาคลิปเสียงที่แอบบันทึกโดยที่เขาไม่ได้รับความยินยอมมาพิสูจน์ในศาล ศาลไม่รับฟัง

แม่คือพระที่อยู่ในบ้าน ต่อให้แม่ผิดแค่ไหนก็ต้องกราบและให้อภัย ไปกราบท่านก็จบให้ท่านถอนฟ้อง แล้วก็หยุดแฉ พอแล้ว แค่นี้ก็xิบหายแล้ว ในฐานะของคนเป็นแม่ก็ควรให้อภัยลูก มันคือเลือดในอก ลูกจะเป็นยังไงก็ต้องให้อภัย ไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงหรอกแต่มันผ่านมา 20 ปีแล้ว เขาก็สำนึกได้แล้ว กลับตัวเป็นคนดีแล้ว จะให้อภัยไม่ได้หรอ ต้องเอาเข้าคุกเพื่ออะไรในเมื่อเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน

ฉันไม่อยากให้ทราบอยู่ในดิจิทัลฟุตพริ้นท์ อยากให้ทรายใจกว้าง ๆ ไม่งั้นอีกร้อยปีก็ยังอยู่ในโซเชียล มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย พวกที่มาหิวแสงคอมเมนต์ให้กำลังใจ แต่คนที่เสียคือทรายเพราะจะอยู่ในดิจิทัลฟุตพริ้นท์ไปตลอดชีวิต กระแสโซเชียลมันดังไม่ได้ทั้งปีหรอก”

ลีน่าจัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

1 วัน ที่แล้ว
หวยลาว 22 พ.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 22 พ.ค. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันศุกร์

49 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก ปล่อยแนวทางงวด 1 มิ.ย. 69 เน้นเด่น 5-2 นำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัครนันท์ ลงพื้นที่บี้คดี ตำรวจลวนลามเด็กเสิร์ฟ ลั่น ผิดจริงต้องโทษเด็ดขาด ไร้ข้อยกเว้น! ข่าว

อัครนันท์ ลงพื้นที่บี้คดี ตำรวจลวนลามเด็กเสิร์ฟ ลั่น ผิดจริงต้องโทษเด็ดขาด ไร้ข้อยกเว้น!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเปิดใจปมดราม่า ทราย สก๊อตแฉครอบครัว บันเทิง

ลีน่าจัง พูดแรง ทราย สก๊อต สู้ไปก็ไม่ชนะ แค่คลิปเสียงฟังไม่ขึ้น ลั่น แม่ผิดก็ต้องกราบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี โสเจียตา ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด ข่าว

มาลี ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก่ง ธชย โพสต์อาลัย โย ดีไซเนอร์และสไตลิสต์คู่ใจจากไปกะทันหัน ข่าวดารา

อาลัย ดีไซเนอร์คนดัง จากไปกะทันหัน ‘เก่ง ธชย’ ใจสลาย เผยคำพูดสุดท้าย ก่อนจากลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน ข่าว

ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังใบ้เพิ่ม ดารายุค 90 เมินจ่ายค่าเสียหาย ลูกซนทำกระจกร้านแตก ชาวเน็ตเดาผิดหมด! บันเทิง

เพจดังใบ้เพิ่ม ดารายุค 90 เมินจ่ายค่าเสียหาย ลูกซนทำกระจกร้านแตก ไม่ใช่คนที่คุณคิด!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูล สอบคดีประพฤติมิชอบ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ปวัน ลีวัจนกุล&quot; เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ตูน ปวัน” เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Goals ร้องโดย LISA, Anitta, Rema เพลง

แปลเพลง Goals ฟุตบอลโลก LISA, Anitta, Rema เนื้อเพลงไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยผลตรวจหาสารเสพติด ตำรวจรัฐสภา พบฉี่ม่วง 1 นาย ส่งไปบำบัดแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พิมรี่พาย รับตรงๆ ขายทุเรียนขาดทุนยับ ต้องแบกหนี้มหาศาล เพราะคำนวณผิดไปหลายเท่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ &quot;จู๋เลือด&quot; กับ &quot;จู๋เนื้อ&quot; ต่างกันอย่างไร แบบไหนเจอได้เยอะกว่ากัน สุขภาพและการแพทย์

ไขข้อข้องใจ “จู๋เลือด” กับ “จู๋เนื้อ” ต่างกันอย่างไร แบบไหนเจอได้เยอะกว่ากัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำไย ไหทองคำ ตอบคนถาม ปุ้ย L.กฮ. มาดูงานบิวต์อินที่บ้าน บันเทิง

10 ล้านวิว! ลำไย ไหทองคำ โชว์หวาน กัปตันช้าง ตอบกลับปม ปุ้ย L.กฮ. ดูงานที่บ้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระงับออกป้ายแดงวอลโว่ EX30 พร้อมให้เริ่มเรียกคืน 1,668 คัน หลังเจอไฟไหม้ขณะชาร์จ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้หมวด รับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร ข่าว

ผู้หมวด รับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงโทนี่ โยนกะหล่ำปลีทิ้ง เหตุสารเคมีตกค้างทำควายเผือกตาย ข่าว

ลุงโทนี่ไม่ทน! เหยียบกะหล่ำปลีเละ ทำควายเผือกตาย ซัดสวนฉีดยา-สารตกค้างเยอะ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มจีนอายุ 39 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่น เข้าสอบมหาลัยฯ โป๊ะตัวจริงดันมาสอบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ข่าว

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 16:52 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 22 พ.ค. 69

หวยลาววันนี้ 22 พ.ค. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันศุกร์

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 มิถุนายน 2569

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก ปล่อยแนวทางงวด 1 มิ.ย. 69 เน้นเด่น 5-2 นำโชค

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
อัครนันท์ ลงพื้นที่บี้คดี ตำรวจลวนลามเด็กเสิร์ฟ ลั่น ผิดจริงต้องโทษเด็ดขาด ไร้ข้อยกเว้น!

อัครนันท์ ลงพื้นที่บี้คดี ตำรวจลวนลามเด็กเสิร์ฟ ลั่น ผิดจริงต้องโทษเด็ดขาด ไร้ข้อยกเว้น!

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot;

กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
Back to top button