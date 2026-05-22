ลีน่าจัง พูดแรง ทราย สก๊อต สู้ไปก็ไม่ชนะ แค่คลิปเสียงฟังไม่ขึ้น ลั่น แม่ผิดก็ต้องกราบ

ลีน่าจังเปิดใจปมดราม่า “ทราย สก๊อต” แฉครอบครัว ชี้ศาลไม่รับฟังหลักฐานคลิปเสียง แนะลูกกราบขอขมาแม่ ให้อภัยเพื่อจบปัญหา ลั่น ผิดแค่ไหนก็ต้องกราบ
หลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักกรณี ลีน่าจัง ออกมาให้ความเห็นประเด็น ทราย สก๊อต อัดคลิปเล่าปัญหาครอบครัวในอดีต เธอไม่เห็นด้วยที่อีกฝ่ายออกมาแฉเพราะทรายและพายเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ยืนยันว่าไม่ได้หิวแสง แต่เด็กวัยรุ่นอายุยังน้อยเคยทำผิดพลาด อยากเตือนทรายให้พอได้แล้ว ควรเข้าไปขอโทษแม่ เพราะเขาเลี้ยงเรามาจนโต
ล่าสุด รายการ ปรากฏว่า เผยแพร่ทางช่องยูทูป Phutta Talk มีโอกาสได้สัมภาษณ์ลีน่าจังเพิ่มเติม เจ้าตัวอธิบายสาเหตุว่าทำไมจึงให้ความเห็นเรื่อง ทราย สก๊อต ตามที่มีการปรากฎในข่าวก่อนหน้านี้
“ไปศาล ศาลก็ไกล่เกลี่ยเพราะเป็นแม่ลูกกัน ทนายก็จะบอกชนะคดี ต้องเอาพี่ชายเข้าคุก ไหนล่ะหลักฐาน เอาแค่คลิปเสียงมาพูดมันฟังไม่ขึ้น มันต้องมีหลักฐาน เช่น พยาน พยานแวดล้อมที่เห็น เขาบอกอายุความยังไม่หมด ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่ง เพราะว่ามันเริ่ม 11 ปี เขาพึ่งจะ 30 ปี ก็เหลืออีก 1 ปี แต่ถ้าถามว่าสู้ไปแล้วก็ไม่ชนะ เพราะมันไม่มีพยานหลักฐาน แค่คลิปเสียงที่เอามาบันทึก 3 ปีก่อนมันฟังไม่ขึ้น แล้วศาลเขาไม่ฟังด้วย การที่คุณเอาคลิปเสียงที่แอบบันทึกโดยที่เขาไม่ได้รับความยินยอมมาพิสูจน์ในศาล ศาลไม่รับฟัง
แม่คือพระที่อยู่ในบ้าน ต่อให้แม่ผิดแค่ไหนก็ต้องกราบและให้อภัย ไปกราบท่านก็จบให้ท่านถอนฟ้อง แล้วก็หยุดแฉ พอแล้ว แค่นี้ก็xิบหายแล้ว ในฐานะของคนเป็นแม่ก็ควรให้อภัยลูก มันคือเลือดในอก ลูกจะเป็นยังไงก็ต้องให้อภัย ไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงหรอกแต่มันผ่านมา 20 ปีแล้ว เขาก็สำนึกได้แล้ว กลับตัวเป็นคนดีแล้ว จะให้อภัยไม่ได้หรอ ต้องเอาเข้าคุกเพื่ออะไรในเมื่อเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
ฉันไม่อยากให้ทราบอยู่ในดิจิทัลฟุตพริ้นท์ อยากให้ทรายใจกว้าง ๆ ไม่งั้นอีกร้อยปีก็ยังอยู่ในโซเชียล มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย พวกที่มาหิวแสงคอมเมนต์ให้กำลังใจ แต่คนที่เสียคือทรายเพราะจะอยู่ในดิจิทัลฟุตพริ้นท์ไปตลอดชีวิต กระแสโซเชียลมันดังไม่ได้ทั้งปีหรอก”
