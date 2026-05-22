อัครนันท์ ลงพื้นที่บี้คดี ตำรวจลวนลามเด็กเสิร์ฟ ลั่น ผิดจริงต้องโทษเด็ดขาด ไร้ข้อยกเว้น!
อัครนันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่บี้คดี ตำรวจลวนลามเด็กเสิร์ฟ ลั่น ผิดจริงต้องโทษเด็ดขาด ไร้ข้อยกเว้น!
จากกรณีตำรวจยศ “ผู้หมวด” ก่อเหตุลวนลามพนักงานสาวร้านหมูกระทะในพื้นที่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ยังปฏิเสธทั้งหมด ยืนยันไม่ได้กระทำพฤติกรรมดังกล่าว ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ผู้หมวด รับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร
ล่าสุดมีรายงานว่า นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.จ.กาญจนบุรี จากพรรคเพื่อไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปติดตามคดีที่ สภ.ลาดหญ้า ด้วยตนเอง โดยได้มีการเข้าหารือร่วมกับผู้กำกับการและพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า เพื่อให้คดีนี้ดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา ยุติธรรม และไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิด หากผลการสืบสวนพบว่ามีความผิดจริง ผู้ก่อเหตุต้องได้รับโทษหนักไม่มีการละเว้นใด ๆ
ทั้งนี้ สส.อัครนันท์ ยังย้ำว่า ประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิ์ และผู้เสียหายจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ หากหลักฐานชัดเจนว่ากระทำความผิดจริง แต่ผู้ต้องหายังไม่ยอมรับผิด จะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดที่สุด
อ้างอิงจาก : honekrasae, FB เจี๊ยบ มติกาญจน์, สส.กอล์ฟ – อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์
