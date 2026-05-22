“ไคล์ บุช” แชมป์แข่งรถ 2 สมัย เสียชีวิตจากอาการป่วย อายุ 41 ปี
ไคล์ บุช แชมป์แข่งรถ NASCAR 2 สมัย เสียชีวิตจากอาการป่วย อายุ 41 ปี เพิ่งชนะการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและฉลองวันเกิดกับลูก
บัญชีอย่างเป็นทางการของ NASCAR รายการแข่งรถชื่อดัง ได้แจ้งข่าวว่า ไคล์ บุช (Kyle Busch) แชมป์สองสมัย เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 41 ปี ภายหลังต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของไคล์ ทว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งว่า ไคล์ ต้องถูกส่งโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยรุนแรง และจะไม่สามารถลงแข่งขันในสัปดาห์นี้ได้ ซึ่งทางครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในเวลานี้
ทั้งนี้มีรายงานว่านายไคล์นั้น มีอาการป่วยมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ภายหลังจากที่เขาขอพบแพทย์ หลังจบการแข่งขันที่สนามวัทคินส์ เกล็น โดยทีมงานแจ้งข่าวว่าหวัดลงไซนัส และไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย ไคล์ บุช ลงแข่งครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โดเวอร์ และชนะในรายการรถกระบะ (Truck Series) ซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่า “คุณไม่มีทางรู้หรอกว่า คุณจะชนะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่” นอกจากนี้เขาเพิ่งฉลองวันเกิดกับลูกชายวัย 11 ปี เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 69
สำหรับ ไคล์ บุช อดีตเจ้าของฉายา แคนดี้แมน จากการขับรถแข่งลาย M&M’s เป็นแชมป์รายการ NASCAR เมื่อปี 2015 และปี 2019 ลงแข่งมากกว่า 762 เรส และชนะไป 63 ครั้ง ถือเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการแข่งรถ
