มาลี ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัดฝั่งกัมพูชา จี้ไทยหยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด
บรรยากาศความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานว่า เกิดเสียงปืนดังขึ้น 5 นัดในพื้นที่พนมบัก เมืองสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดกับแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยกองทัพไทยระบุว่า เป็นความพยายามก่อกวนของฝ่ายกัมพูชา
กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม
ล่าสุด พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาแถลงข่าวตอบโต้ในทันที โดยยืนยันว่า รายงานของฝ่ายไทยเป็น “ข้อมูลเท็จ” และเป็นการใส่ร้ายที่มีเจตนาปลุกปั่นให้สาธารณชนสับสน ทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาไม่ยอมรับการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อและกองทัพไทยที่ทำลายเกียรติยศกองทัพกัมพูชาและทำลายความไว้วางใจต่อกัน และขอให้ฝ่ายไทยยุติการรายงานที่เป็นการใส่ร้ายและหันกลับมาดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่เคยตกลงกันไว้เพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ
พลโทหญิง มาลี ย้ำว่า กัมพูชายังคงยึดมั่นในแถลงการณ์ร่วมฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม และข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างสองประเทศ เพื่อต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ให้กลับสู่สภาวะปกติให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : ch3plus
ติดตาม The Thaiger บน Google News: