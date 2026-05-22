ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มจีนอายุ 39 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่น เข้าสอบมหาลัยฯ โป๊ะตัวจริงดันมาสอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 13:00 น.
72

ตำรวจรวบหนุ่มจีนอายุ 39 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่น เข้าสอบมหาลัยฯ หลังได้รับจ้างให้ไปสอบแทน ก่อนความแตกเพราะดันตัวจริงดันมาสอบด้วยซะงั้น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมชายชาวจีนอายุ 39 ปี ทราบชื่อ ลิ บิ่น ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษ หลังจากที่เขาพยายามจะเข้าสอบมหาวิทยาลัยนิฮงแทนผู้อื่น

โดยนายลี่ ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะระบุว่าเขาได้รับการติดต่อว่าจ้างให้สอบแทนเขา ซึ่งเขาก็ตอบรับ ในวันสอบเขาพกกล้องขนาดเล็กและไมโครโฟนไปด้วย เขาไปนั่งในที่นั่งสอบของเขา ทว่าผู้เข้าสอบตัวจริงดันปรากฎตัวมา และถือบัตรเข้าสอบใบเดียวกัน แถมยังใช้ชื่อเหมือนกัน ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเรียกตำรวจมาตรวจสอบ

ภายหลังการจับกุมนายลี่ยอมรับว่าเขาพยายามโกงข้อสอบจริง เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาบุกรุกและปลอมแปลงเอกสารที่มีตราประทับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

1 นาที ที่แล้ว
มาลี โสเจียตา ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด ข่าว

มาลี ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด

22 นาที ที่แล้ว
เก่ง ธชย โพสต์อาลัย โย ดีไซเนอร์และสไตลิสต์คู่ใจจากไปกะทันหัน ข่าวดารา

อาลัย ดีไซเนอร์คนดัง จากไปกะทันหัน ‘เก่ง ธชย’ ใจสลาย เผยคำพูดสุดท้าย ก่อนจากลา

33 นาที ที่แล้ว
ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน ข่าว

ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน

56 นาที ที่แล้ว
เพจดังใบ้เพิ่ม ดารายุค 90 เมินจ่ายค่าเสียหาย ลูกซนทำกระจกร้านแตก ชาวเน็ตเดาผิดหมด! บันเทิง

เพจดังใบ้เพิ่ม ดารายุค 90 เมินจ่ายค่าเสียหาย ลูกซนทำกระจกร้านแตก ไม่ใช่คนที่คุณคิด!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูล สอบคดีประพฤติมิชอบ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ปวัน ลีวัจนกุล&quot; เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ตูน ปวัน” เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Goals ร้องโดย LISA, Anitta, Rema เพลง

แปลเพลง Goals ฟุตบอลโลก LISA, Anitta, Rema เนื้อเพลงไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยผลตรวจหาสารเสพติด ตำรวจรัฐสภา พบฉี่ม่วง 1 นาย ส่งไปบำบัดแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พิมรี่พาย รับตรงๆ ขายทุเรียนขาดทุนยับ ต้องแบกหนี้มหาศาล เพราะคำนวณผิดไปหลายเท่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ &quot;จู๋เลือด&quot; กับ &quot;จู๋เนื้อ&quot; ต่างกันอย่างไร แบบไหนเจอได้เยอะกว่ากัน สุขภาพและการแพทย์

ไขข้อข้องใจ “จู๋เลือด” กับ “จู๋เนื้อ” ต่างกันอย่างไร แบบไหนเจอได้เยอะกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำไย ไหทองคำ ตอบคนถาม ปุ้ย L.กฮ. มาดูงานบิวต์อินที่บ้าน บันเทิง

10 ล้านวิว! ลำไย ไหทองคำ โชว์หวาน กัปตันช้าง ตอบกลับปม ปุ้ย L.กฮ. ดูงานที่บ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระงับออกป้ายแดงวอลโว่ EX30 พร้อมให้เริ่มเรียกคืน 1,668 คัน หลังเจอไฟไหม้ขณะชาร์จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้หมวด รับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร ข่าว

ผู้หมวด รับทราบข้อกล่าวหา ปัดลวนลามสาวเสิร์ฟ ตร.เตรียมเปิดคลิปอีกมุม เห็นชัดยื่นมือออกมาทำอะไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงโทนี่ โยนกะหล่ำปลีทิ้ง เหตุสารเคมีตกค้างทำควายเผือกตาย ข่าว

ลุงโทนี่ไม่ทน! เหยียบกะหล่ำปลีเละ ทำควายเผือกตาย ซัดสวนฉีดยา-สารตกค้างเยอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มจีนอายุ 39 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่น เข้าสอบมหาลัยฯ โป๊ะตัวจริงดันมาสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ข่าว

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไปได้! สาวต่างชาติ เปลือยผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าสุดเย้ายวนกลางหาด ข่าว

ไม่อายฟ้าดิน! สาวต่างชาติ แก้ผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าเซ็กซี่กลางหาดภูเก็ต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต บันเทิง

ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยกระดับป้องกัน หลังประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่อ “อีโบลา”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง ถูกกระบะชนขณะกลับวัด ข่าว

สลดเชียงใหม่ พระอาจารย์คิม ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส มรณภาพแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 13:00 น.
72
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot;

กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ ช่วยร้านค้า-ประชาชน โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
มาลี โสเจียตา ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด

มาลี ยันข้อมูลเท็จ ปมทหารไทยได้ยินเสียงปืน 5 นัด จี้หยุดปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิด

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
เก่ง ธชย โพสต์อาลัย โย ดีไซเนอร์และสไตลิสต์คู่ใจจากไปกะทันหัน

อาลัย ดีไซเนอร์คนดัง จากไปกะทันหัน ‘เก่ง ธชย’ ใจสลาย เผยคำพูดสุดท้าย ก่อนจากลา

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน

ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
Back to top button