รวบหนุ่มจีนอายุ 39 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่น เข้าสอบมหาลัยฯ โป๊ะตัวจริงดันมาสอบ
ตำรวจรวบหนุ่มจีนอายุ 39 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่น เข้าสอบมหาลัยฯ หลังได้รับจ้างให้ไปสอบแทน ก่อนความแตกเพราะดันตัวจริงดันมาสอบด้วยซะงั้น
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมชายชาวจีนอายุ 39 ปี ทราบชื่อ ลิ บิ่น ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษ หลังจากที่เขาพยายามจะเข้าสอบมหาวิทยาลัยนิฮงแทนผู้อื่น
โดยนายลี่ ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะระบุว่าเขาได้รับการติดต่อว่าจ้างให้สอบแทนเขา ซึ่งเขาก็ตอบรับ ในวันสอบเขาพกกล้องขนาดเล็กและไมโครโฟนไปด้วย เขาไปนั่งในที่นั่งสอบของเขา ทว่าผู้เข้าสอบตัวจริงดันปรากฎตัวมา และถือบัตรเข้าสอบใบเดียวกัน แถมยังใช้ชื่อเหมือนกัน ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเรียกตำรวจมาตรวจสอบ
ภายหลังการจับกุมนายลี่ยอมรับว่าเขาพยายามโกงข้อสอบจริง เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาบุกรุกและปลอมแปลงเอกสารที่มีตราประทับ
