“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้
รุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดภูเก็ต โพสต์ตัดพ้อ นี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้ คืนให้รัฐมูลค่าหลายพันล้าน
จากกรณี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ และ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำ เพื่อประโยชน์ทางราชการ และให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการ
ล่าสุดนายรุ่งเรือง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “56วัน ยึดหาดฟรีด้อมและบางเทา คืนให้รัฐมูลค่าหลายพันล้าน “นี่หรือคือความเป็นธรรม”
