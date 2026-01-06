ข่าวกีฬาฟุตบอล

บอลโลก 2026 ยังมี! นางแบบ Playboy ไม่ท้อ หลังถูกห้ามเข้าสนาม เหตุเคยส่งรูปเซ็กซี่ให้ “เมสซี่”

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 22:39 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 19:54 น.
อดีตนางแบบเพลย์บอย (Playboy) เจ้าของฉายา Miss BumBum สุดแค้น อ้างถูกภรรยาสุดที่รักของ ลิโอเนล เมสซี่ ใช้อิทธิพลสั่งห้ามเข้าสนาม ทำเอาอับอายต่อหน้าสาธารณชน

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงนอกสนาม เมื่อ ซูซี่ คอร์เตซ (Suzy Cortez) นางแบบสาวชาวบราซิลเจ้าของตำแหน่ง Miss BumBum ปี 2015 ออกมาแฉว่าเธอถูก อันโตเนลา ร็อคคูซโซ ภรรยาของลิโอเนล เมสซี่ ห้ามไม่ให้เข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลเอ็มแอลเอส คัพ (MLS Cup) นัดชิงชนะเลิศเมื่อเดือนที่แล้ว

ในเกมดังกล่าว เมสซี่พาสโมสรอินเตอร์ ไมอามี เอาชนะ แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ 3-1 แต่สื่อต่างประเทศระบุ นางแบบเพลย์บอยซึ่งเป็นแฟนตัวยงของสตาร์ฟ้า-ขาวอ้างว่า เธอถูกเจ้าหน้าที่ขัดขวางไม่ให้เข้าสนามโดยเชื่อว่า เป็นคำขอโดยตรงจากอันโตเนลาที่ส่งถึงฝ่ายบริหารของทีม

ซูซี่ คอร์เตซ ขึ้นชื่อว่าเป็น “ซูเปอร์แฟน” ที่คลั่งไคล้เมสซี่อย่างหนัก เจ้าตัวเคยยอมรับว่า ส่งรูปถ่ายสุดเซ็กซี่ไปให้ดาวเตะอาร์เจนตินาทางโซเชียลมีเดียมานานหลายปี นอกจากนี้ยังโชว์รอยสักตามร่างกายหลายแห่งเพื่อบูชาเมสซี่ ทั้งรูปใบหน้า ลายเซ็น และหมายเลข 10 รวมถึงรอยสักใน “จุดซ่อนเร้น” ที่เธอเคยถ่ายวิดีโอตอนสักลงโซเชียลเมื่อปี 2023

นางแบบสาวเปิดใจกับสื่อ Extra ว่า “ฉันรู้สึกอับอายมาก ไม่ควรมีใครถูกแบนจากงานกีฬาสาธารณะเพียงเพราะเรื่องส่วนตัวหรือความขัดแย้งบนโซเชียลมีเดีย”

ปัจจุบัน ซูซี่ถูกบล็อกบัญชีโซเชียลมีเดียจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวเมสซี่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเธอยืนยันว่าไม่ยอมแพ้ และมีแผนจะเผชิญหน้ากับภรรยาของเมสซี่ หรือออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมต่อหน้าสาธารณะอีกครั้งในช่วงฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะมาถึง

ทางด้าน ลิโอเนล เมสซี่ และอันโตเนลา ซึ่งแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2017 และมีลูกชายด้วยกัน 3 คน ยังไม่มีการตอบโต้หรือให้ความเห็นใดๆ ต่อข้อกล่าวหาของนางแบบสาวรายนี้.

ภาพ IG @suzycortezoficial
เมสซี่กับภรรยา ชายหาด
ภาพ IG @antonelaroccuzzo

