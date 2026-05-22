ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย
นักกินใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท ประกาศปิดกิจการ สิ้นเดือนพฤษภาคม นี้ หลังสร้างตำนานความอร่อยมากว่า 18 ปีลูกค้าแห่เสียดาย
เตรียมปิดฉากอีกหนึ่งตำนานความอร่อยที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อเพจ กินไม่หยุด ได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวร้านราเมนเจ้าดัง อย่างร้าน Chita Yutaka Tei (ยูทากะ เตะ ราเมน) ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 24 ที่เปิดให้บริการมานานถึง 18 ปี เตรียมที่จะหยุดเวลาแห่งตำนานเอาไว้ถึงแค่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 นี้เท่านั้น
โดยทางร้านราเมน ได้เขียนป้ายเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นติดเอาไว้ที่หน้าร้าน แปลเป็นไทยได้ว่า “เราจะปิดร้านถาวรในสิ้นเดือนพฤษภาคม ขอบคุณลูกค้าทุกคนสำหรับการสนับสนุนตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมา”
ท่ามกลางเหล่าลูกค้าประจำที่เคยได้ลิ้มรสชาติความอร่อยที่แท้จริงเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นต่างก็เสียดายที่ร้านราเมนอร่อย ๆ ในตำนานกำลังจะปิดตัวลง และหลายคนก็วางแผงที่จะเดินทางไปบันทึกความทรงจำครั้งสุดท้ายก่อนร้าน Chita Yutaka Tei (ยูทากะ เตะ ราเมน) จะปิดกิจการลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นี้
