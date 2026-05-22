ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 11:24 น.
ภาพจาก : X @nUKiOz, iq

ช็อก! พระเอกดัง จางดงจู (Jang Dong Ju) โพสต์คลิปทำร้ายตัวเองด้วยการ “ตัดนิ้วก้อย” หลังประกาศอำลาวงการบันเทิงกะทันหัน ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก คาดเครียดปัญหาหนี้

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้กับกลุ่มแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อจู่ ๆ จางดงจู (Jang Dong Ju) นักแสดงดังที่เพิ่งประกาศอำลาวงการไปเมื่อ 15 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา ได้โพสต์คลิปขณะทำร้ายร่างกายตัวเองลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ทั้งหมด 2 คลิปติดต่อกัน ทำชาวเน็ตเป็นห่วงความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเขาเป็นอย่างมาก

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาที จางดงจู วางนิ้วก้อยข้างซ้ายเอาไว้บนเขียงพลาสติกสีขาว ก่อนจะใช้มีดทำอาหารค่อย ๆ กดลงไปตรงข้อแรกของนิ้วก้อย จนมีเลือดไหลออกมาจำนวนหนึ่ง พร้อมระบุข้อความประกอบในคลิปที่แปลเป็นไทยได้ว่า

“ฉันตัดนิ้วก้อยเจ้ากรรมนี้ทิ้งแล้ว

คำสัญญาที่ฉันไม่เคยรักษาได้เลยนับร้อยนับพันครั้งกับตัวเอง รวมถึงคำสัญญามากมายที่ฉันรักษาไม่ได้กับครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และเพื่อนร่วมงาน และสุดท้ายคือคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อ โดยเกี่ยวก้อยสัญญากัน แต่ฉันก็รักษาไว้ไม่ได้

นิ้วก้อยนิ้วนี้… ที่ทำให้ฉันผิดคำสัญญามานับไม่ถ้วน ฉันเกลียดมันจนตัดมันทิ้งไป ฉันจะเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส และจะกลับไปเป็นตัวเองเหมือนเมื่อสองปีก่อนให้ได้ ได้สติสักทีเถอะ นี่คือโอกาสสุดท้ายแล้ว ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ตกต่ำไปมากกว่านี้อีกแล้ว”

ส่วนอีกคลิปหนึ่ง จางดงจู เปลี่ยนจากการใช้มีดทำครัวมาใช้กรรไกรขนาดใหญ่พยายามจะตัดซ้ำลงไปที่รอยเดิมก่อนหน้านี้ พร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “I’m not goona go back. Never again. Wait for me. I’ll be back on top.” (ฉันจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีก ไม่มีวันอีกแล้ว รอฉันก่อน ฉันจะกลับขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้ง)

จากคลิปการทำร้ายร่างกายตัวเองของ จางดงจู ทั้งสองคลิปนี้ คาดว่าพระเอกหนุ่มกำลังเผชิญกับความเครียดกับมรสุมชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาเล่าว่า ต้องสูญเสียเงินหลายหมื่นล้านวอน จากเหตุถูกแฮ็กโทรศัพท์และถูกข่มขู่กรรโชกทรัพย์ ทำให้เขาต้องหาเงินมาจ่ายให้คนร้ายจนหมดตัว ครอบครัวต้องขายบ้านทิ้งเพื่อหาเงินมาช่วย จนตอนนี้เขาต้องแบกรับสภาวะหนี้สินล้นตัว ก่อนจะตัดสินใจประกาศลาออกจากวงการบันเทิงอย่างกะทันหัน แบบที่ต้นสังกัดก็ยังไม่ทราบเรื่องมาก่อน จากนั้นเขาก็ขาดการติดต่อจากทุกคนไป กระทั่งมีการโพสต์คลิปทำร้ายร่างกายตัวเอง

ภาพจาก : SBS

อ้างอิงจาก : chosun

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

