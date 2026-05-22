ตำรวจขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูล สอบคดีประพฤติมิชอบ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์”
ตำรวจอังกฤษขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูล สอบคดีประพฤติมิชอบ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ หรือ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งถูกจับกุมฐานความผิดประพฤติมิชอบในที่สาธารณะ ที่บ้านพักในนอร์ฟอร์ค ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ แอนดรูว์ ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ มีชื่อปรากฎอยู่ในเอกสารของเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก รวมไปถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายเอปสตีน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาจะเข้าตรวจสอบคำร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับดังกล่าวตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนในคดีดังกล่าวได้เรียกร้องให้ประชาชนออกมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าคดี ผิดประพฤติมิชอบในที่สาธารณะ นั้นเป็นข้อหาที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ และทำให้การสอบสวนซับซ้อน การสืบสวนกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในหลายด้าน
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการสอบถามข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดี
ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้เริ่มพูดคุยกับพยานแล้วจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการเปิด้เผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่อย่างใด
