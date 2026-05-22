รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 11:46 น.
22 พ.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบศาสนกิจระหว่างการเดินทาง ห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิม สั่งการด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดัดแปลง “ตู้ละหมาด” พ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้ เพื่อรองรับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมและใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนา เริ่มให้บริการ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ด้วยความห่วงใยและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญ นายพิพัฒน์ ได้มีข้อสั่งการเชิงรุกไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้เร่งดำเนินการดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อจัดทำเป็น “ตู้ละหมาด” โดยเฉพาะ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ สะดวกสบาย และถูกต้องตามหลักการ

พร้อมได้กำชับ รฟท. อย่างหนักแน่นในเรื่อง “มาตรการด้านความปลอดภัย” โดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวด จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งในสถานีและบนขบวนรถทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจรถไฟเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทาง

ทางด้าน นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รฟท. ได้รับมอบนโยบายและข้อสั่งการโดยตรง ที่เน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในช่วงเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นี้

รฟท. จึงได้ดำเนินการดัดแปลงรถโดยสารชั้น 3 ให้เป็นพื้นที่โล่ง กั้นผนังเป็นสัดส่วนจำนวน 4 ห้อง โดยแยกห้องสำหรับชายและหญิงอย่างชัดเจน พร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาด (สถานที่อาบน้ำละหมาด) เพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ โดยตู้ละหมาดดังกล่าวจะถูกนำไปพ่วงให้บริการ

  • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์
  • ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา รฟท. ยังได้สำรองที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในขบวนรถไฟชั้น 3 สะท้อนถึงการดูแลผู้โดยสารทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

นอกเหนือจากการดูแลด้านศาสนกิจแล้ว ยังได้เตรียมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อลดความแออัดบนขบวนรถในช่วงวันหยุดเทศกาล ซึ่งได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับ วันอีฎิ้ลอัดฮา หรือ วันอีดใหญ่ เป็นเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลก เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะฮ์ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลาม มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียสละและความศรัทธา เป็นวันที่ชาวมุสลิมจะรวมตัวกันเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสุข การเพิ่มตู้ละหมาดในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจจากภาครัฐสู่ประชาชน

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย และตรวจสอบเวลาเดินรถและติดตามตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://ttsview.railway.co.th/v3/ เพื่อความอุ่นใจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

