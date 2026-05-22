ลุงโทนี่ไม่ทน! เหยียบกะหล่ำปลีเละ ทำควายเผือกตาย ซัดสวนฉีดยา-สารตกค้างเยอะ
ลุงโทนี่ อินฟลูฯ คนดัง เดือดจัดโยนกะหล่ำปลีทิ้ง แถมเหยียบซ้ำ เหตุสารเคมีตกค้าง ทำควายเผือก-ลูกนกกระจอกเทศตายเพียบ ลั่น ไม่ได้ด่าเกษตรกร ถ้ามีจรรยาบรรณ
เกิดอะไรขึ้น? ลุงโทนี่ นาฮีชาแนล อินฟลูเอนเซอร์คนดังเปิดร้านอาหารและฟาร์มที่เพชรบูรณ์ เจ้าของเพจ TikTok มีผู้ติดตามกว่า 4.2 ล้านคน โพสต์คลิปเดือดโยนกะหล่ำปลีทิ้ง และกระทืบซ้ำ ฉะไร่สวนฉีดยาจนสารตกค้างสะสม เจ้าตัวนำเศษไปให้สัตว์กิน ผลปรากฏว่าควายเผือกตาย 7 ตัวและลูกนกกระจอกเทศตายไปอีก 4 ตัว ตั้งข้อสงสัยแล้วคนที่ทานเข้าไปจะมีสารสะสมตกค้างในร่างกายตั้งเท่าไหร่ ยืนยันไม่ได้ว่าเกษตรกร หากมีจรรยาบรรณ
“ลุงโทนี่ไม่ได้ว่าเกษตรกรนะครับ แต่ที่เห็นผลตอนนี้บอกตามตรงว่ากะหล่ำปลีมีสารตกค้างเยอะ แล้วยาเยอะ xูจะเลิกใช้ภายในร้าน กะหล่ำพวกนี้จะไม่ใช้เลย เพราะสารตกค้างมันเยอะ ควายเผือกxูตาย 7 ตัวเพราะแxกใบกะหล่ำที่เป็นเศษ และเอาเศษมาหั่นฝอยให้ลูกนกกระจอกเทศกินตายไปอีก 4 ตัวแล้วคนที่กินเข้าไปจะมีสารสะสมตกค้างตั้งเท่าไหร่ ไม่ได้ว่าเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ำปลี ถ้าเกษตรกรมีจรรยาบรรณ
ร้านxูจะไม่มีกะหล่ำปลีในร้าน ไม่ได้เสียดายด้วย เตือนว่ากะหล่ำปลีทั้งหมดทั้งมวลสารตกค้างเยอะมากไม่ได้บอกว่าสวนไหนนะ ใครจะแxกกะหล่ำxึงแxกไปเลย
เอาเศษกะหล่ำปลีไปให้วัวให้ควายกินมันยังตาย แล้วคนเราล่ะกินไม่ได้กินปริมาณเยอะ กินแค่แอ้มผัก ปริมาณสะสมมันจะเท่าไหร่ เอาจริง ๆ ไม่ใช่คอนเทนต์ สารตกค้างมันเยอะ ฉีดยาเยอะเกินไป ไม่ได้ห่วงผู้บริโภคเลย ห่วงแต่ว่าให้กะหล่ำสวย ให้ได้ราคา อย่าหวังแค่ให้มันสวยแล้วจะมาขายเอาราคา ราคาตกมี ราคาดีมี
ใครจะแxกกะหล่ำxึงพิจารณาเอาเองนะ แต่xูคนเดียวxูไม่แxก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุงโทนี่ คว้ารองเท้าตบหน้า เบิร์ดวันว่าง ๆ พังตู้หมูหัน ชาวเน็ตขอดูใบแจ้งความ ชี้จัดฉาก
- “ลุงโทนี่” ยกมือไหว้ขอโทษ ปมใส่ชุด “โต๊ป” วอนหยุดขยี้ เล่าที่มาชุด
- งานเข้า ลุงโทนี่ ใส่ชุดโต๊ป ชวนกินหมูหัน คนอิสลามเตรียมฟ้องหมิ่นศาสนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: