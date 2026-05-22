พิมรี่พาย รับตรงๆ ขายทุเรียนขาดทุนยับ ต้องแบกหนี้มหาศาล เพราะคำนวณผิดไปหลายเท่า

ส่งกำลังใจ พิมรี่พาย อัดคลิปตัดพ้อ ขายทุเรียน ลูกละ 100 ขาดทุนย่อยยับ! ต้องแบกหนี้มหาศาล เพราะคำนวณผิดพลาดไปหลายเท่า
เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้แม่ค้าออนไลน์ รวมถึงคนบันเทิงเกือบทั้งวงการหันมาขึ้นไลฟ์ขายทุเรียนกันยกใหญ่ สำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง พิมรี่พาย ที่จับมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญ ‘ทุเรียนไทยเพื่อคนไทย’ รับซื้อทุเรียนจากชาวสวนทั้งในจังหวัดจันทบุรี และระยองนำมาไลฟ์ขายให้เหล่าเพื่อนรักลูกละ 100 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศเข้าชมไลฟ์เกือบ 1 ล้านคน แม้จะโดนกระแสดรามาทะลุทะลวงสวนเข้ามาตลอดเวลา
ล่าสุด พิมรี่พาย ออกมาโพสต์คลิปลงในช่องติ๊กต็อก @pimrypie__tiktok เพื่อสรุปการขายทุเรียนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิมรี่พายยอมรับตรง ๆ ว่าแคมเปญขายทุเรียนลูกละ 100 บาทนั้น เกิดความผิดพลาดในการคำนวณ จนทำให้ขาดทุนและเป็นหนี้จำนวนมหาศาล ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตเพื่อนรักที่เข้ามาให้กำลังใจพิมรี่พายกันอย่างคับคั่ง
“สั้น ๆ เลยนะเป็นหนี้มหาศาลจากการขายทุเรียน บางท่านก็ได้ 90 บาท บางท่านก็ได้ 100 บาท อีกจำนวนมากเลยที่ได้ราคาถูก ลูกค้าทั้งหลายขาา…ขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยว่าเราเป็นหนี้มหาศาล คือ คำนวณผิด เลยเถิดมากจากที่คำนวณไว้แล้วว่าจะขาดทุนเอาไว้ หลายท่านอยากรู้ว่าเท่าไหร่ (หัวเราะ) ไม่กล้าบอกเลยค่ะ เขินปาก อาย เอาเป็นว่าหลายเท่าจากที่คิดไว้เลยแล้วกัน ไม่ได้เสียใจอะไร จอย ๆ อิรุงตุงนังกันต่อ สั่งเด็ก ๆ ด่วนเลยให้เอาของออกมาขายให้หมดทั้งโกดัง ด่วนเลย พิมพ์ต้องการปล่อย”
อ้างอิงจาก : TikTok @pimrypie__tiktok
