ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน
ร้านราเมนชื่อดัง แจงดรามาเสิร์ฟผิดโต๊ะ ยัน ไม่ได้เอาชามทานแล้วให้คนอื่นกิน พร้อมขอโทษ-สั่งกวดขันพนักงานเข้มงวด
จากกรณีดราม่าร้านราเมงชื่อดังแห่งหนึ่ง หลังจากลูกค้ารายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ว่าพนักงานเสิร์ฟอาหารผิดโต๊ะ และด้วยความหิวจึงทานเข้าไปก่อน แต่สิ่งที่สร้างความไม่พอใจคือผู้จัดการร้านได้นำชามอาหารที่ลูกค้าทานไปแล้วส่งให้กับลูกค้าท่านอื่น โดยอ้างว่าลูกค้ายังไม่ได้ใช้ตะเกียบ เรื่องราวนี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นด้านสุขอนามัย
ล่าสุดทางร้านได้ออกคำชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการให้บริการ ณ สาขา สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมา ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจากทุกฝ่าย
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการประสานงานที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อพนักงานได้รับทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงได้รีบขออภัยลูกค้า และดำเนินการเสิร์ฟอาหารชามใหม่ที่ถูกต้องในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า อาหารชามที่มีการเสิร์ฟผิดข้างต้น ได้ถูกเรียกเก็บคืน โดยมิได้นำไปให้ลูกค้าท่านอื่นบริโภคต่อแต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับ “มาตรฐานความสะอาด และสุขอนามัย” โดยเป็นนโยบายที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดดังนี้ : “กรณีมีการเสิร์ฟอาหารผิด พนักงานจะต้องปรุงอาหารชามใหม่ที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า และห้ามนำอาหารที่ผ่านการเสิร์ฟแล้ว ไปเสิร์ฟต่อแก่ลูกค้าท่านอื่นโดยเด็ดขาด”
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการตักเตือน รวมถึงกวดขันมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดในทันที เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พร้อมจะนำไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ สร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกท่านต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย
- เปิดคำใบ้ ลูกดารายุค 90 ทำกระจกร้านอาหารแตก ค่าเสียหายหลักหมื่นทำเงียบ ท้าเช็กวงจรปิด
- ญี่ปุ่น จี้ จีน คุ้มครองประชาชน หลังถูกแทงกลางร้านอาหารเซี่ยงไฮ้ บาดเจ็บ 2 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: