ระงับออกป้ายแดงวอลโว่ EX30 พร้อมให้เริ่มเรียกคืน 1,668 คัน หลังเจอไฟไหม้ขณะชาร์จ
กรมการขนส่งทางบก ระงับออกป้ายแดงวอลโว่ EX30 พร้อมให้เริ่มเรียกคืน 1,668 คัน หลังเจอไฟไหม้ขณะชาร์จ เบื้องต้นเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงบกพร่อง
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 ขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนาย ฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดได้เรียกตัวแทนจากบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเชิงวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อย และจากการตรวจสอบพบหลักฐานสำคัญระบุว่า สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้มาจากข้อบกพร่องชิ้นส่วนภายในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูง (High-voltage battery cells)
สำหรับแนวทางการเยียวยาแก้ไขในปัจจุบัน ทางบริษัท วอลโว่ฯ ได้เตรียมสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ไว้พร้อมแล้ว และจะเริ่มประกาศเรียกคืน รถยนต์รุ่น EX30 ที่ได้รับผลกระทบและวิ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 1,668 คัน เพื่อเข้ารับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ ณ ศูนย์บริการ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เป็นต้นไป
และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยสูงสุดของสาธารณชน จึงได้ออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดง สำหรับรถยนต์ Volvo รุ่น EX30 ทันที จนกว่าทางบริษัทฯ จะแก้ไขข้อบกพร่องและส่งรถเข้าทดสอบจนผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย
