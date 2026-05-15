แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง “คลาร์ก-คอลลินส์” ในวันเดียวกัน

Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 16:41 น.
วงการ NBA เศร้าสลด สูญเสีย 2 ดาวดังในวันเดียว “คลาร์ก” เสียชีวิตปริศนาในบ้านพัก ขณะที่ “คอลลินส์” อดีตไอคอนวงการจากไปหลังต่อสู้โรคมะเร็ง

วงการบาสเกตบอลเอ็นบีเอ (NBA) ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าครั้งใหญ่ เมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของผู้เล่นและอดีตผู้เล่นชื่อดังถึงสองรายในวันเดียวกัน เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากการยืนยันการเสียชีวิตของ แบรนดอน คลาร์ก ผู้เล่นทีมเมมฟิส กริซลีส์ และไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ครอบครัวของ เจสัน คอลลินส์ อดีตผู้เล่นไอคอนของวงการได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตหลังการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

พบร่าง “แบรนดอน คลาร์ก” เสียชีวิตในบ้านพัก

ทีมเมมฟิส กริซลีส์ ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของ แบรนดอน คลาร์ก วัย 29 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลอสแอนเจลิสได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่วงเย็นและเดินทางไปยังบ้านพักในแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่หน่วยกู้ชีพจะประกาศการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดภายในบ้านพัก ทำให้เกิดการสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเกินขนาด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ

ทีมกริซลีส์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเพื่อนร่วมทีมที่โดดเด่นและเป็นที่รักของชุมชนเมมฟิส อดัม ซิลเวอร์ ประธานเอ็นบีเอ กล่าวยกย่อง แบรนดอน คลาร์ก ว่าเป็นผู้นำที่ลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญตลอดอาชีพการค้าแข้ง

แบรนดอน คลาร์ก ผู้เล่นทีมเมมฟิส กริซลีส์ ขณะลงแข่งขันในศึกเอ็นบีเอ
ภาพจาก: USA Today

ปิดตำนาน “เจสัน คอลลินส์” ไอคอนผู้ทลายกำแพงเพศสภาพ

ในเวลาไล่เลี่ยกัน ครอบครัวของ เจสัน คอลลินส์ วัย 47 ปี ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางเอ็นบีเอเพื่อประกาศการเสียชีวิตของอดีตผู้เล่นชื่อดัง เจสัน คอลลินส์ ต่อสู้อย่างกล้าหาญกับโรคมะเร็งสมองชนิด “มัลติฟอร์มี ไกลโอบลาสโตมา” หลังจากเปิดเผยอาการป่วยเมื่อหลายเดือนก่อนหน้า เจสัน คอลลินส์ เข้ารับการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ในประเทศสิงคโปร์ก่อนจะเสียชีวิตลงJason Collinsอย่างสงบ

เจสัน คอลลินส์ คือผู้เล่นที่สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ชายคนแรกของ 4 ลีกกีฬาอาชีพหลักในอเมริกาที่เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์ขณะยังลงเล่นอาชีพอยู่ การประกาศตัวผ่านบทความของ Sports Illustrated ในปี 2013 สร้างแรงบันดาลใจและทลายกำแพงข้อจำกัดทางเพศในวงการกีฬา เจสัน คอลลินส์ ได้รับการติดต่อให้กำลังใจจากบุคคลสำคัญระดับโลกอย่างอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา

อดัม ซิลเวอร์ กล่าวยกย่อง เจสัน คอลลินส์ ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการช่วยให้สังคมกีฬาเปิดรับความหลากหลายมากขึ้น เจสัน คอลลินส์ จะถูกจดจำในฐานะทูตของโครงการ NBA Cares และความเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ

เจสัน คอลลินส์ อดีตผู้เล่นไอคอนของวงการบาสเกตบอลเอ็นบีเอ
ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ – เจสัน คอลลินส์ เซ็นเตอร์ของบรู๊คลิน เน็ตส์ เลี้ยงลูกบาสเก็ตบอลในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันบาสเกตบอล NBA กับลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 ที่ลอสแอนเจลิส (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Mark J. Terrill, ไฟล์)

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

