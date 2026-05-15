แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง “คลาร์ก-คอลลินส์” ในวันเดียวกัน
วงการ NBA เศร้าสลด สูญเสีย 2 ดาวดังในวันเดียว “คลาร์ก” เสียชีวิตปริศนาในบ้านพัก ขณะที่ “คอลลินส์” อดีตไอคอนวงการจากไปหลังต่อสู้โรคมะเร็ง
วงการบาสเกตบอลเอ็นบีเอ (NBA) ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าครั้งใหญ่ เมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของผู้เล่นและอดีตผู้เล่นชื่อดังถึงสองรายในวันเดียวกัน เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากการยืนยันการเสียชีวิตของ แบรนดอน คลาร์ก ผู้เล่นทีมเมมฟิส กริซลีส์ และไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ครอบครัวของ เจสัน คอลลินส์ อดีตผู้เล่นไอคอนของวงการได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตหลังการต่อสู้กับโรคมะเร็ง
พบร่าง “แบรนดอน คลาร์ก” เสียชีวิตในบ้านพัก
ทีมเมมฟิส กริซลีส์ ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของ แบรนดอน คลาร์ก วัย 29 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลอสแอนเจลิสได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่วงเย็นและเดินทางไปยังบ้านพักในแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่หน่วยกู้ชีพจะประกาศการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดภายในบ้านพัก ทำให้เกิดการสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเกินขนาด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ
ทีมกริซลีส์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเพื่อนร่วมทีมที่โดดเด่นและเป็นที่รักของชุมชนเมมฟิส อดัม ซิลเวอร์ ประธานเอ็นบีเอ กล่าวยกย่อง แบรนดอน คลาร์ก ว่าเป็นผู้นำที่ลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญตลอดอาชีพการค้าแข้ง
ปิดตำนาน “เจสัน คอลลินส์” ไอคอนผู้ทลายกำแพงเพศสภาพ
ในเวลาไล่เลี่ยกัน ครอบครัวของ เจสัน คอลลินส์ วัย 47 ปี ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางเอ็นบีเอเพื่อประกาศการเสียชีวิตของอดีตผู้เล่นชื่อดัง เจสัน คอลลินส์ ต่อสู้อย่างกล้าหาญกับโรคมะเร็งสมองชนิด “มัลติฟอร์มี ไกลโอบลาสโตมา” หลังจากเปิดเผยอาการป่วยเมื่อหลายเดือนก่อนหน้า เจสัน คอลลินส์ เข้ารับการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ในประเทศสิงคโปร์ก่อนจะเสียชีวิตลงJason Collinsอย่างสงบ
เจสัน คอลลินส์ คือผู้เล่นที่สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ชายคนแรกของ 4 ลีกกีฬาอาชีพหลักในอเมริกาที่เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์ขณะยังลงเล่นอาชีพอยู่ การประกาศตัวผ่านบทความของ Sports Illustrated ในปี 2013 สร้างแรงบันดาลใจและทลายกำแพงข้อจำกัดทางเพศในวงการกีฬา เจสัน คอลลินส์ ได้รับการติดต่อให้กำลังใจจากบุคคลสำคัญระดับโลกอย่างอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา
อดัม ซิลเวอร์ กล่าวยกย่อง เจสัน คอลลินส์ ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการช่วยให้สังคมกีฬาเปิดรับความหลากหลายมากขึ้น เจสัน คอลลินส์ จะถูกจดจำในฐานะทูตของโครงการ NBA Cares และความเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ
ที่มา: NEWS
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี
- อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”
- นักบาสชื่อดังจีน โดนลงโทษ หลังลือซุกแฟนสาวมาทำการบ้านที่ห้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: