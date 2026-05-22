อาลัย ดีไซเนอร์คนดัง จากไปกะทันหัน ‘เก่ง ธชย’ ใจสลาย เผยคำพูดสุดท้าย ก่อนจากลา

สุดเศร้า เก่ง ธชย โพสต์อาลัย โย ดีไซเนอร์และสไตลิสต์คู่ใจเสียชีวิต เผยความในใจสะเทือนใจ เพิ่งคุยกับไม่กี่วันที่ผ่านมา ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
วงการบันเทิงต้องสูญเสียคนทำงานเบื้องหลังฝีมือดี กรณีเก่ง ธชย ประทุมวรรณ โพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ไว้อาลัยให้กับ โย หรือ นายณณนวัตน์ อาจโนนเปลือย ดีไซเนอร์และสไตลิสต์คู่ใจ จากไปกะทันหัน
นักร้องหนุ่มโพสต์ภาพคู่กับโย พร้อมเขียนบรรยายความรู้สึกถึงการจากไปครั้งนี้ พร้อมเล่าว่าเมื่อวันจันทร์เพิ่งคุยเรื่องการทำชุดสำหรับงานไพรด์ปีนี้ด้วยกัน เจ้าตัวระบุข้อความว่า “ไหนบอกจะทำชุดไพรด์ให้ปีนี้ไง วันจันทร์ยังคุยเรื่องชุดกันอยู่เลยแท้ๆ ต่อไปใครจะคอยตัดชุดเก๋ๆ ให้พี่หล่ะ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกความตั้งใจ และเสียงหัวเราะที่เคยมีร่วมกันนะโย”
เก่ง ธชย ยกย่องให้โยเป็นดีไซเนอร์และสไตลิสต์ที่ดีที่สุด และทิ้งท้ายข้อความอาลัยว่า “โย… ดีไซเนอร์และสไตลิสต์ที่ดีที่สุดของพี่ ไปเป็นนางฟ้าดีไซเนอร์บนฟ้า คอยเนรมิตชุดสวยๆ อยู่บนสวรรค์นะ ผลงานและความทรงจำทุกอย่างจะอยู่ในใจพี่ตลอดไป เดินทางปลอดภัยนะสไตลิสต์คนเก่งของฉัน”
เวลาต่อมา นักร้องคนดังแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพของ นายณณนวัตน์ อาจโนนเปลือย (โย) เพื่อให้ญาติ มิตร และคนรู้จักเดินทางมาร่วมไว้อาลัย ทางครอบครัวจัดสถานที่ประกอบพิธี ณ บ้านโนนเปลือย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
- วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 : พิธีสวดอภิธรรม
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 : พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดป่ารัตนบุญญาราม โดยมีกำหนดเวลาเคลื่อนศพประมาณ 12.30 น.
จึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพยิ่ง (ขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเอง) ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
