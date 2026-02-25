ภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัว พลังประชารัฐ-พรรคโอกาสใหม่ รบ. เสียงเพิ่มเป็น 292
พรรคภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัว พลังประชารัฐ-พรรคโอกาสใหม่ รัฐบาล ทำให้เสียงเพิ่มเป็น 292 โดยพลังประชารัฐมี 5 เสียง และ โอกาสใหม่มี 1 เสียง
ทางพรรคภูมิใจไทย แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าในวันพรุ่งนี้ (26 ก.พ. 69) ว่าจะมีการเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลที่จะสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ นำโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่
โดยการเปิดตัวร่วมกับพรรคโอกาสใหม่ ซึ่งมี 1 เสียงนั้น จะทำให้เสียงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยขยับเพิ่มขึ้นเป็น 292 เสียง
สำหรับสถานะการการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทินนั้น มี 292 เสียง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 192 เสียง พรรคเพื่อไทย 75 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย และพรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 2 เสียง
ส่วนที่เหลือ พรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรครวมพลังประชาชน พรรคมิติใหม่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคโอกาสใหม่ มีพรรคละ 1 เสียง
