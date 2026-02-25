ข่าวการเมือง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:19 น.
กังฟู วสวรรธน์ เผย พรรคไทรวมพลัง 6 เสียง พร้อมสนับสนุน อนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี อาจได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ตำแหน่ง

นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หรือกังฟู หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง เปิดเผยว่า พรรคไทรวมพลังมี สส.6 คน พร้อมสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะนโยบายตรงกันโดยเฉพาะเรื่องปัญหาชายแดน

เบื้องต้นได้พูดคุยกันแล้ว แต่ยังไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการ ส่วนรายละเอียด เรื่องของหลักการยังไม่ได้พูดคุยกัน ต้องให้เกียรติพรรคอันดับ 1 ในการรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลก่อน โดยพรรคไทรวมพลังมีแค่ 6 เสียง ซึ่งแบ่งเป็นแบบเขต 5 ที่รนั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง แต่ทาง กกต.ก็ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง

ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรี โควตาพรรคไทรวมพลัง ขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทย เราไม่สามารถจะไปกำหนดเองได้ แล้วแต่พรรคแกนนำรัฐบาลจะเมตตา ซึ่งเราจะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของพรรคไทรวมพลัง ถ้าได้เข้าร่วมรัฐบาล มีจำนวน สส. 6 คนอาจได้รับโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ตำแหน่ง ซึ่งคาดว่า นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษาพรรคไทรวมพลังและอดีต สว.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสามีของ นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล หรือมาดามกบ ว่าที่ สส.อุบลฯ เขต 9 อาจจะรับตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม หากนายสมศักดิ์ ไม่รับตำแหน่ง นางจิตรวรรณ ต้องรับตำแหน่งเอง เนื่องจาก นายวสวรรธน์ ปัจจุบันอายุ 31 ปี ไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ เพราะอายุไม่ถึง

