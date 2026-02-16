สยบลือปิดดีล 5 กระทรวง เผยว่าที่สส.หลายคนกังวล “อนุทิน” ถูกถอดถอน
เบื้องหลัง ภท.คุยเพื่อไทย สยบลือ ปิดดีล 5 กระทรวง ย้ำแค่ยินดีหนุน “อนุทิน” เป็นนายกฯ เชื่อคุย กล้าธรรม-ประชาธิปัตย์ หลัง กกต. รับรอง วงในเผยว่าที่สส.หลายคนกังวลอนุทินถูกถอดถอน
จากรณีที่แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา จากนั้นมีกระแสข่าวพรรค พท.เสนอขอ 5 กระทรวง ได้แก่
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- แรงงาน
- ศึกษาธิการ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อัปเดตล่าสุด นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ที่พรรคภูมิใจไทย ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุถึงกระแสดึล 5 กระรวดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการพบกันของนายอนุทินกับ นายยศชนัน เป็นเพียงการขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อพรรคภูมิใจไทย และแสดงท่าทีพร้อมสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
ลูกชายคนโตของนายเนวิน ชิดชอบ ยังบอกอีกว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีการพูดคุยเรื่องการแบ่งกระทรวงร่วมรัฐบาลตามที่เนื่องจากต้องรอหารือกับพรรคการเมืองตามลำดับ และเมื่อทราบความต้องการของแต่ละพรรคแล้ว จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยต่อไป
ทั้งนี้ในวันดังกล่าวแกนนำพรรคภท.แจ้งกับแกนนำพท. ว่า พรรคภูมิใจไทยมีความประสงค์จะกำกับกระทรวงด้านความมั่นคง รวมถึงกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งระบบ เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพตามนโยบายที่ประกาศต่อประชาชน
แหล่งข่าวเผยอีกว่า ขณะนี้ภท.ยังเปิดโอกาสให้ทุกพรรคเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อประชาชน
ส่วนการพูดคุยกับกล้าธรรมและประชาธิปัตย์ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพูดคุยหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. อย่างเป็นทางการ.
วันนี้ยังมีการเปิดตัวพรรคเล็กร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุน นายอนุทิน โดยมีพรรคเพื่อชาติไทย ซึ่งมีว่าที่ สส.จำนวน 2 คน ได่แก่ นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค และว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ, นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงนายปรีชา ไข่แก้ว ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ
อีกพรรคที่ออกโรงหนุน คือ หัวหน้าพรรคมิติใหม่ ขณะที่ นายไชยชนกได้พบปะพูดคุยกับว่าที่ สส.จากทั้ง 2 พรรคการเมือง ที่แสดงเจตจำนงสนับสนุนนายอนุทิน ให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าหลังจากมีการรับรอง สส. และมีการนัดประชุมสภาฯ ในการเลือกนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนนายอนุทิน
อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ มีรายงานในที่ประชุมมีว่าที่สส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนแสดงความอึดอัดใจกับการร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมเพราะเกรงว่า จะมีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี หากมีการทูลเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลหรือแกนนำของพรรคกล้าธรรมที่มีประวัติเป็นที่เคลือบแคลงทั้งข้อกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่สังคมยังคงกังขา.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- นายใหญ่ไม่ปลื้มกกต. ยกชุด ส่อพ่นพิษโมฆะ-เสี่ยหนูตกม้าตาย?
- ทักษิณ ชี้เป็นมติพรรค หลังเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทย ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน
- เปิดยอดสูญเสีย 5 กระทรวง ข้าราชการลาออกมากที่สุด ปีงบฯ 66
ติดตาม The Thaiger บน Google News: