สยบลือปิดดีล 5 กระทรวง เผยว่าที่สส.หลายคนกังวล “อนุทิน” ถูกถอดถอน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:15 น.
139
ภาพ @พรรคภูมิใจไทย

เบื้องหลัง ภท.คุยเพื่อไทย สยบลือ ปิดดีล 5 กระทรวง ย้ำแค่ยินดีหนุน “อนุทิน” เป็นนายกฯ เชื่อคุย กล้าธรรม-ประชาธิปัตย์ หลัง กกต. รับรอง วงในเผยว่าที่สส.หลายคนกังวลอนุทินถูกถอดถอน

จากรณีที่แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา จากนั้นมีกระแสข่าวพรรค พท.เสนอขอ 5 กระทรวง ได้แก่

  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  3. แรงงาน
  4. ศึกษาธิการ
  5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อัปเดตล่าสุด นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ที่พรรคภูมิใจไทย ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุถึงกระแสดึล 5 กระรวดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการพบกันของนายอนุทินกับ นายยศชนัน เป็นเพียงการขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อพรรคภูมิใจไทย และแสดงท่าทีพร้อมสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

ลูกชายคนโตของนายเนวิน ชิดชอบ ยังบอกอีกว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีการพูดคุยเรื่องการแบ่งกระทรวงร่วมรัฐบาลตามที่เนื่องจากต้องรอหารือกับพรรคการเมืองตามลำดับ และเมื่อทราบความต้องการของแต่ละพรรคแล้ว จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยต่อไป

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวแกนนำพรรคภท.แจ้งกับแกนนำพท. ว่า พรรคภูมิใจไทยมีความประสงค์จะกำกับกระทรวงด้านความมั่นคง รวมถึงกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งระบบ เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพตามนโยบายที่ประกาศต่อประชาชน

แหล่งข่าวเผยอีกว่า ขณะนี้ภท.ยังเปิดโอกาสให้ทุกพรรคเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อประชาชน

ส่วนการพูดคุยกับกล้าธรรมและประชาธิปัตย์ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพูดคุยหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. อย่างเป็นทางการ.

วันนี้ยังมีการเปิดตัวพรรคเล็กร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุน นายอนุทิน โดยมีพรรคเพื่อชาติไทย ซึ่งมีว่าที่ สส.จำนวน 2 คน ได่แก่ นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค และว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ, นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงนายปรีชา ไข่แก้ว ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ

อีกพรรคที่ออกโรงหนุน คือ หัวหน้าพรรคมิติใหม่ ขณะที่ นายไชยชนกได้พบปะพูดคุยกับว่าที่ สส.จากทั้ง 2 พรรคการเมือง ที่แสดงเจตจำนงสนับสนุนนายอนุทิน ให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าหลังจากมีการรับรอง สส. และมีการนัดประชุมสภาฯ ในการเลือกนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนนายอนุทิน

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ มีรายงานในที่ประชุมมีว่าที่สส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนแสดงความอึดอัดใจกับการร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมเพราะเกรงว่า จะมีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี หากมีการทูลเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลหรือแกนนำของพรรคกล้าธรรมที่มีประวัติเป็นที่เคลือบแคลงทั้งข้อกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่สังคมยังคงกังขา.

พรรคภูมิใจไทย แถลงวันนี้ 16 ก พ
พรรคภูมิใจไทย

