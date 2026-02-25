“จ๊ะ นงผณี” แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับพ่อ หลังอุบัติเหตุ แฟนคลับแห่ส่งใจล้นหลาม
“จ๊ะ นงผณี” แจ้งข่าวดี พ่อเริ่มอาการดีขึ้นหลังประสบอุบัติเหตุ ถจักรยานยนต์จนต้องเข้าไอซียู แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจล้นหลาม
จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ออกมาแจ้งข่าวดีผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวถึงอาการป่วยของคุณพ่อที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับ หลังจากต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียูมานานเกือบเดือน โดยจ๊ะ นงผณี ได้โพสต์ภาพเก่าของคุณพ่อพร้อมระบุข้อความด้วยความดีใจว่า “เก่งจังเลยพ่อ วันนี้เป็นข่าวดีที่สุดเลยยยย”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 นายประดิษฐ มหาดไทย อายุ 68 ปี พ่อของนักร้องสาว ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณหน้าหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลานั้นอาการค่อนข้างวิกฤตจนแพทย์ระบุว่ามีโอกาสรอดชีวิตเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ทำให้คนในครอบครัวและแฟนเพลงต่างพากันวิตกกังวลเป็นอย่างมาก
ในช่วงนั้น จ๊ะ นงผณี ออกไปทำงานพบปะแฟนคลับตามปกติแม้ในใจจะห่วงคุณพ่ออย่างมาก นักร้องสาวเผยเหตุผลที่ยังเดินหน้าทำงานเพราะเชื่อว่าหากคุณพ่อรู้สึกตัวก็คงอยากให้ไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เนื่องจากความสำเร็จของครอบครัวในทุกวันนี้ล้วนมาจากแรงสนับสนุนของแฟนเพลงทุกคน
ตลอดระยะเวลาการรักษาที่ผ่านมา จ๊ะ นงผณี ทำบุญตักบาตรให้คุณพ่อทุกวัน และคอยรายงานความคืบหน้าของอาการให้แฟนคลับได้รับทราบผ่านพื้นที่ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งล่าสุดได้รับแจ้งจากทีมแพทย์ว่าอาการของคุณพ่อมีแนวโน้มดีขึ้น
หลังจากข่าวดีนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงจำนวนมากต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้จ๊ะ นงผณี อย่างล้นหลาม พร้อมทั้งร่วมอวยพรให้นายประดิษฐมีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในเร็ววัน
