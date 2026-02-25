โผล่อีกศพ! ทหารเกณฑ์ป่วยหนองไหลออกหู ถูกสั่งฝืนฝึกจนวูบสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ
แม่คาใจ! พลทหารใหม่ป่วยหนองไหลออกหู ให้กินแต่ยาพารา ไม่ส่งต่อรักษา ถูกสั่งฝืนฝึกจนหมดสติก่อนสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ
เพจเฟซบุ๊ก “น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ กรณีแม่ของพลทหารใหม่รายหนึ่งเข้าร้องเรียนเพื่อทวงถามความยุติธรรม หลังลูกชายมีอาการป่วยลุกลามแต่ยังถูกครูฝึกสั่งให้ทำการฝึกต่อจนล้มพับและเสียชีวิตในวัย 21 ปี
เหยื่อคือ พลทหารพฤษภา วิมุตติธรรมชัย หรือ “ไดมอนด์” อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี จับได้ใบแดงและเข้าเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพอากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ผลัด 1/2568 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568
ปรากฎว่า หลังจากเข้าฝึกได้เพียง 1 เดือน แม่ได้เข้าเยี่ยม พบว่าลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากคนร่าเริงกลายเป็นคนซึมเศร้า และบ่นว่าฝึกหนักจนไม่รู้ว่าจะตายที่นี่หรือไม่ พลทหารพฤษภามีอาการเดินเซ ทรงตัวไม่ได้ และมีน้ำหนองไหลออกจากหูตลอดเวลา แต่เมื่อไปพบแพทย์ในค่ายกลับได้รับเพียงยาพาราเซตามอลและยาหยอดหู โดยไม่ได้ส่งตัวไปรักษาอย่างจริงจังที่โรงพยาบาล อีกทั้งครูฝึกก็ไม่ได้ให้พักและสั่งให้ทำการฝึกต่อไปตามปกติ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุ ครูฝึกได้ให้น้องไดมอนด์นอนเปลใต้อาคารข้างเพื่อนที่กำลังฝึกแทนที่จะให้ไปพักที่หน่วยแพทย์ ในระหว่างนั้นพลทหารพฤษภาได้ตกลงจากเปล เพื่อนพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ครูฝึกกลับสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งและให้ฝึกต่อ จนเมื่อฝึกเสร็จเพื่อนเข้ามาดูจึงพบว่าพลทหารพฤษภาไม่มีชีพจรแล้ว
แม้จะเร่งทำการปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลภูมิพล แต่แพทย์ระบุว่าผู้ป่วยมีอาการสมองตายและมีโอกาสรอดเพียง 0.01% แม่ยืนยันให้ทำการผ่าตัดเพื่อหวังปาฏิหาริย์ ทว่าท้ายที่สุดพลทหารพฤษภาก็อยู่ต่อได้อีก 1 เดือน และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2568
การสูญเสียครั้งนี้ทิ้งบาดแผลใหญ่ให้กับครอบครัว เนื่องจากในช่วงที่พลทหารพฤษภาเข้าเกณฑ์ทหาร แฟนสาวกำลังตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน ทำให้ปัจจุบันเด็กที่คลอดออกมาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อ แม่ของผู้เสียชีวิตต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูหลานแทน ในส่วนของการเยียวยา มารดาต้องรับภาระค่าจัดงานศพที่กรุงเทพฯ กว่า 58,000 บาท โดยทางหน่วยทหารได้แจ้งให้เงินช่วยเหลือรวม 42,000 บาท ซึ่งแม่ต้องคอยติดตามทวงถามมาตลอดจนเพิ่งได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่เงินช่วยเหลือค่าประสบภัยจากทหารด้วยกัน ทางหน่วยได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่เข้าข่าย
ล่าสุด แม่ได้จัดทำเอกสารร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ความยาวถึง 69 หน้า แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการติดต่อกลับหรือการแสดงความรับผิดชอบจากหน่วยงานใดๆ
ทางเพจต้นเรื่องได้ระบุทิ้งท้ายว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าของฝั่งมารดาพลทหารเพียงฝ่ายเดียว ยินดีเปิดพื้นที่หากทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือครูฝึกต้องการติดต่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง
