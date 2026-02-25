ข่าว

โผล่อีกศพ! ทหารเกณฑ์ป่วยหนองไหลออกหู ถูกสั่งฝืนฝึกจนวูบสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:39 น.
104
โผล่อีกศพ! ทหารเกณฑ์ป่วยหนองไหลออกหู ถูกสั่งฝืนฝึกจนวูบสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ

แม่คาใจ! พลทหารใหม่ป่วยหนองไหลออกหู ให้กินแต่ยาพารา ไม่ส่งต่อรักษา ถูกสั่งฝืนฝึกจนหมดสติก่อนสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ

เพจเฟซบุ๊ก “น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ กรณีแม่ของพลทหารใหม่รายหนึ่งเข้าร้องเรียนเพื่อทวงถามความยุติธรรม หลังลูกชายมีอาการป่วยลุกลามแต่ยังถูกครูฝึกสั่งให้ทำการฝึกต่อจนล้มพับและเสียชีวิตในวัย 21 ปี

เหยื่อคือ พลทหารพฤษภา วิมุตติธรรมชัย หรือ “ไดมอนด์” อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี จับได้ใบแดงและเข้าเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพอากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ผลัด 1/2568 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568

ปรากฎว่า หลังจากเข้าฝึกได้เพียง 1 เดือน แม่ได้เข้าเยี่ยม พบว่าลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากคนร่าเริงกลายเป็นคนซึมเศร้า และบ่นว่าฝึกหนักจนไม่รู้ว่าจะตายที่นี่หรือไม่ พลทหารพฤษภามีอาการเดินเซ ทรงตัวไม่ได้ และมีน้ำหนองไหลออกจากหูตลอดเวลา แต่เมื่อไปพบแพทย์ในค่ายกลับได้รับเพียงยาพาราเซตามอลและยาหยอดหู โดยไม่ได้ส่งตัวไปรักษาอย่างจริงจังที่โรงพยาบาล อีกทั้งครูฝึกก็ไม่ได้ให้พักและสั่งให้ทำการฝึกต่อไปตามปกติ

จนกระทั่งวันเกิดเหตุ ครูฝึกได้ให้น้องไดมอนด์นอนเปลใต้อาคารข้างเพื่อนที่กำลังฝึกแทนที่จะให้ไปพักที่หน่วยแพทย์ ในระหว่างนั้นพลทหารพฤษภาได้ตกลงจากเปล เพื่อนพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ครูฝึกกลับสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งและให้ฝึกต่อ จนเมื่อฝึกเสร็จเพื่อนเข้ามาดูจึงพบว่าพลทหารพฤษภาไม่มีชีพจรแล้ว

แม้จะเร่งทำการปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลภูมิพล แต่แพทย์ระบุว่าผู้ป่วยมีอาการสมองตายและมีโอกาสรอดเพียง 0.01% แม่ยืนยันให้ทำการผ่าตัดเพื่อหวังปาฏิหาริย์ ทว่าท้ายที่สุดพลทหารพฤษภาก็อยู่ต่อได้อีก 1 เดือน และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2568

การสูญเสียครั้งนี้ทิ้งบาดแผลใหญ่ให้กับครอบครัว เนื่องจากในช่วงที่พลทหารพฤษภาเข้าเกณฑ์ทหาร แฟนสาวกำลังตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน ทำให้ปัจจุบันเด็กที่คลอดออกมาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อ แม่ของผู้เสียชีวิตต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูหลานแทน ในส่วนของการเยียวยา มารดาต้องรับภาระค่าจัดงานศพที่กรุงเทพฯ กว่า 58,000 บาท โดยทางหน่วยทหารได้แจ้งให้เงินช่วยเหลือรวม 42,000 บาท ซึ่งแม่ต้องคอยติดตามทวงถามมาตลอดจนเพิ่งได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่เงินช่วยเหลือค่าประสบภัยจากทหารด้วยกัน ทางหน่วยได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่เข้าข่าย

ล่าสุด แม่ได้จัดทำเอกสารร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ความยาวถึง 69 หน้า แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการติดต่อกลับหรือการแสดงความรับผิดชอบจากหน่วยงานใดๆ

ทางเพจต้นเรื่องได้ระบุทิ้งท้ายว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าของฝั่งมารดาพลทหารเพียงฝ่ายเดียว ยินดีเปิดพื้นที่หากทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือครูฝึกต้องการติดต่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

4 นาที ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

39 นาที ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย เศรษฐกิจ

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

47 นาที ที่แล้ว
คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง ข่าว

คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง

48 นาที ที่แล้ว
รวบเด็กวัด ซุกกล้องแอบถ่ายห้องน้ำหญิง ถอดหัวสายชำระ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ กลับเข้าไป ข่าว

รวบเด็กวัดพิจิตร ทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ยืนยันระเบิดคลังแสงไม่ใช่วินาศกรรม ไม่เกี่ยวข้องไทย-เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ข่าว

เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระศรัณย์ สนฺตมโน หาบ้านให้แมวจร ข่าว

3 ล้านวิว! หลวงพี่หาบ้านให้แมวจร โยมโฟกัสผิดจุด ถามส้มไหน เจอตอบกลับพีค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

PETA ร้อง “พั้นช์คุง” ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดีสลด! 3 นร. มัธยม ทยอยตายปริศนา หลังเข้ารับการ &quot;สะกดจิต&quot; กับครูใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคดีสลด! 3 นร.มัธยม ทยอยตายปริศนา หลังถูก “สะกดจิตบำบัด” กับครูใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหนี้เงิบ ศาลฎีกาชี้ โอนเงินแสน ตอบแชตแค่ขอบคุณ ไม่ถือเป็นหลักฐานกู้ยืมเงิน ข่าว

เจ้าหนี้เงิบ ศาลฎีกาชี้ โอนเงินแสน ตอบแชตแค่ขอบคุณ ไม่ถือเป็นหลักฐานกู้ยืมเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกเงินคนละครึ่ง 2,400 บาท เข้าบัญชี 27 ก.พ. การคลังชี้แจงแล้ว เศรษฐกิจ

แจกเงินคนละครึ่ง 2,400 บาท เข้าบัญชี 27 ก.พ. การคลังชี้แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ยิ้มได้แล้ว โพสต์รูปคุณพ่อ แจ้งข่าวดีที่สุดของวัน แฟนคลับแห่ส่งใจล้นหลาม บันเทิง

“จ๊ะ นงผณี” แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับพ่อ หลังอุบัติเหตุ แฟนคลับแห่ส่งใจล้นหลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองเที่ยงนี้ 25 ก.พ. 69 ปรับถี่ยิบครั้งที่ 8 ทองแท่งขายออก 76,050 บาท ส่อเค้าย่อตัวหลังพุ่งแรงช่วงเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองเที่ยงนี้ 25 ก.พ. 69 ปรับถี่ยิบครั้งที่ 8 ทองแท่งขายออก 76,050 บาท ส่อเค้าย่อตัวหลังพุ่งแรงช่วงเช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัว พลังประชารัฐ-พรรคโอกาสใหม่ รบ. เสียงเพิ่มเป็น 292

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โผล่อีกศพ! ทหารเกณฑ์ป่วยหนองไหลออกหู ถูกสั่งฝืนฝึกจนวูบสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ ข่าว

โผล่อีกศพ! ทหารเกณฑ์ป่วยหนองไหลออกหู ถูกสั่งฝืนฝึกจนวูบสมองตาย ทิ้งลูกน้อยกำพร้าพ่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน บันเทิง

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจไต้หวันเร่งสอบ พบศพหญิงชราในตู้แช่เย็น ดูกล้องเจอเดินเข้าไปเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์ ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ ใกล้เกาะไต้หวัน ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:39 น.
104
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
โปรแกรมดูดไขมัน ที่ Rattinan Clinic

เจาะลึก “โปรแกรมดูดไขมัน” ปั้นหุ่นสวยด้วยศาสตร์แห่งศิลปะ เลือกอย่างไรให้มั่นใจ และได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจ

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button