“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:15 น.
67
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว
แฟ้มภาพ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ทวงสัญญาอนุทิน นโยบายเศรษฐกิจรวยจนทนไม่ไหว ขอให้ทำให้สำเร็จจริงๆ หลังตั้งรัฐบาลนอนมา 300 เสียง พร้อมเตือนเจอศึกหนักฝ่ายค้านแท็กทีมตรวจสอบเข้มข้น

วานนี้ (22 ก.พ.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ อัดคลิปให้สัมภาษณ์เรื่องการตั้งรัฐบาล 300 เสียงของพรรคภูมิใจไทย โดยหัวหน้าพรรครักชาติบอกว่า เรื่องนี้ไม่เหนือความคาดหมาย แต่ขอเตือนสติรัฐบาลว่า งานนี้ไม่ง่าย รัฐบาลต้องเจอพรรคฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี

ฝ่ายค้านชุดนี้มีพรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนหลัก นายชัยวุฒิคาดว่าทั้ง 3 พรรคจะจับมือกันถล่มรัฐบาลอย่างหนัก การตรวจสอบจะเข้มข้นและถ่วงดุลอำนาจในสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชน

ประเด็นสำคัญคือนโยบายเศรษฐกิจ อดีตรมว.ดีอียุคลุงตู่จึงขอทวงสัญญากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เคยหาเสียงว่าคนไทยจะ “รวยจนทนไม่ไหว” ซึ่งเจ้าตัวตั้งคำถามว่า นี่คือความจริงหรือแค่โฆษณาชวนเชื่อ รัฐบาลต้องเริ่มแก้ปัญหาปากท้องทันทีเพราะประชาชนรอนานแล้ว

อนุทิน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว รวยจนไม่มีที่เก็บตังค์
แฟ้มภาพ
ชัยวุฒิเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยทันที หลังให้คำมั่นสัญญาหลังการเลือกตั้ง
ภาพ @พรรคไทยรักชาติ

นายชัยวุฒิย้ำว่า นายอนุทินต้องเร่งทำนโยบายที่หาเสียงไว้ให้สำเร็จ ทั้งเศรษฐกิจระดับมหภาคและระดับชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องที่บอกจะทำให้คนรวยขึ้นจนทนไม่ไหว เขาอยากเห็นรัฐบาลทำได้จริงตามที่พูดไว้ทุกประการ

“นโยบายอะไรที่ พี่หนู อนุทิน หาเสียงไว้ ขอให้เร่งทำให้สำเร็จ แก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะที่บอกว่า ประชาชนจะร่ำรวยขึ้น รวยจนทนไม่ไหว ขอให้รีบทำให้สำเร็จจริง ๆ”

ถ้อยคำไวรัลของ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ว่า “เป็น 2 เดือนกว่าทำได้ให้กับพี่น้องเยอะแยะ ถ้าเป็น 4 ปี จะทำให้พี่น้องบอก พอแล้ว ๆ รวยไม่ไหวแล้ว ไม่มีที่เก็บตังค์แล้ว ผมก็มีรัฐมนตรีพาณิชย์ ไม่รู้ รู้จักกันหรือเปล่า ชื่อศุภจี เป็นผู้หญิง เขาขายของเก่ง เขามีหัวการค้า เพราะไม่ต้องเกรงใจ ผมเกรงใจคนไทยมากกว่าเกรงใจผู้นำเขมรแน่นอน” สโลแกนหาเสียงนี้กำลังถูกจับตามอง เมื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย พร้อมภารกิจขจัดภาพจำประเทศที่แก่ก่อนรวย

โดยประเด็นนี้ยังร้อนถึง สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในกรรมกรข่าวต้องนำวรรคทองนี้มารีรันอีกครั้ง ก่อนจะแอบจับสังเกตเบาๆ ว่า รับรองได้คำนี้จะเป็นคำที่คู่กับคุณอนุทินทางการเมืองแน่นอน จากนั้นไปแตะประเด็นประกาศขึ้นค่าภาษีสนามบินขาออกต่างประเทศ 6 สนามบินหลัก ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็น 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69 ทิ้งท้ายเป็นการยอกย้อนเล็กๆ.

