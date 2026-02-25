ตำรวจไต้หวันเร่งสอบ พบศพหญิงชราในตู้แช่เย็น ดูกล้องเจอเดินเข้าไปเอง
ตำรวจไต้หวันเร่งสอบ พบศพหญิงชราในตู้แช่เย็น ดูกล้องเจอเดินเข้าไปเอง ครอบครัวเผยผู้ตายอ้างว่าจะไปหาเพื่อน แต่มาเจอมาที่ร้านอาหาร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า พนักงานร้านอาหารชาวไต้หวัน วัย 69 ปี ถูกพบเสียชีวิตในตู้แช่เย็น หลังติดอยู่ภายในนานกว่า 12 ชั่วโมง
อ้างอิงจากครอบครัวผู้ตายระบุว่า นางหลิว วัย 69 ปี บอกครอบครัวว่าเธอจะหาเพื่อน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทว่าเธอกลับเดินทางไปยังร้านอาหารที่เกิดเหตุ และใช้กุญแจไขเข้าไปในร้าน ก่อนจะเดินเข้าไปในตู้แช่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา
เช้าวันต่อมาพนักงานร้านพยายามจะเปิดประตูตู้แช่ แต่เปิดไม่ออก จึงจ้างช่างมันช่วยเปิด ก่อนจะพบร่างของนางหลิว ทางพนักงานจึงแจ้งเจ้าหน้าที่และช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ตายเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบื้องต้นตำรวจไม่พบความผิดปกติหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครอบครัวหมอสาวฟ้อง 1500 ล้าน แฉร้านค้าปล่อย “เหยื่อติดในตู้แช่แข็ง” จนสิ้นใจ
- ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี
- ตำรวจปิดคดี พนักงานห้างวอลมาร์ต ตายปริศนา พบเป็นศพในเตาอบขนมปัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: