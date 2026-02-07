ครอบครัวหมอสาวฟ้อง 1500 ล้าน แฉร้านค้าปล่อย “เหยื่อติดในตู้แช่แข็ง” จนสิ้นใจ

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 16:34 น.
ช็อกไมอามี! เมื่อคุณหมอสาวอนาคตไกลกลายเป็นศพถูกแช่แข็งในร้านสินค้าราคาประหยัดชื่อดัง ครอบครัวรุกฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ฐานประมาทเลินเล่อปล่อยคนนอกเข้าเขตหวงห้ามและเพิกเฉยต่อการตามหาตัวจนสายเกินแก้

รายงานความคืบหน้าของสำนักข่าวต่างประเทศจากคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกลางเมืองไมอามี เมื่อครอบครัวของ ดร.เฮเลน แมสซีล กาเรย์ ซานเชซ คุณหมอสาววัย 32 ปี ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดอลลาร์ ทรี (Dollar Tree) เชนร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่และผู้จัดการสาขา เป็นเงินสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท) หลังจากที่พบร่างไร้วิญญาณของเธอภายในตู้แช่แข็งของทางร้านเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2025 กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคุณหมอซานเชซขณะเดินเข้าไปในร้านดอลลาร์ ทรี สาขาถนน “SW 8th” โดยที่เธอไม่ได้ซื้อสินค้าใดๆ แต่กลับเดินลึกเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะพนักงาน ก่อนจะหายเข้าไปในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่เพียงลำพัง

กระทั่งเช้าวันต่อมา (14 ธ.ค.) เวลาประมาณ 08.00 น. พนักงานของร้านถึงกับช็อก ! เมื่อเปิดตู้แช่มาพบร่างของคุณแม่ลูกสองรายนี้เสียชีวิตอยู่ภายในสภาพแข็งทื่อ แม้ตำรวจจะยืนยันว่า “ไม่มีร่องรอยการฆาตกรรม” และเธอเดินเข้าไปเอง แต่ปมปัญหากลับอยู่ที่มาตรการความปลอดภัยของร้าน

โฆษกของ Dollar Tree ออกมาแถลงเพียงสั้นๆ ว่าทางบริษัทกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ภาพ @ GoFundMe

ทนายความของครอบครัวซานเชซระบุในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลเขตไมอามี-เดด เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญ 2 ประการ

ข้อแรกความหละหลวม ทนายอ้างว่าร้านปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าถึงพื้นที่อันตรายและห้องแช่แข็งที่ควรจะถูกล็อคหรือมีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้ง่ายเกินไป

ข้อที่ 2 ความเพิกเฉย คำฟ้องอ้างว่าผู้จัดการร้านได้รับแจ้งแล้วว่ามีคนหายไปและคาดว่ายังไม่ออกจากตัวร้าน แต่กลับ “ล้มเหลวในการดำเนินการที่สมควร” เพื่อตามหาตัวเธอ จนทำให้คุณหมอสาวต้องเผชิญกับความตายอันหนาวเหน็บเพียงลำพังข้ามคืน

การสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าอย่างมากในนิการากัว บ้านเกิดของเธอ ดร.ซานเชซถูกยกย่องว่าเป็นวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เธอคือความหวังของเด็กๆ และครอบครัวจำนวนมากที่เธอเคยช่วยชีวิตไว้

“ความเมตตา ทักษะ และความมุ่งมั่นในการรักษาชีวิตเด็กๆ คือนิยามในอาชีพและตัวตนของเธอ” ข้อความไว้อาลัยใน GoFundMe ระบุ พร้อมย้ำว่าแรงใจสำคัญของเธอคือลูกน้อย 2 คนที่รออยู่ที่บ้าน

แพทย์หญิง เฮเลน การ์เรย์ วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ถูกพบเสียชีวิตภายในห้องแช่แข็ง
ภาพ @Facebook

ด้านโฆษกของ Dollar Tree ออกมาแถลงเพียงสั้นๆ ว่าทางบริษัทกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ “ไม่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยทางจิต” ยิ่งทำให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่สังคมต้องการคำตอบว่า… อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณหมอสาวเดินเข้าไปในจุดจบที่เยือกแข็งเช่นนั้น? .

ขอบคุณคลิปจาก : @WPLGLocal10

แฟ้มภาพ
ร้าน Dollar Tree สาขาถนน SW 8th Street เกิดเหตุหมอสาวเสียชีวิตในตู้แช่แข็ง
แฟ้มภาพ

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021

