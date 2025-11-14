ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 14:07 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:07 น.
59

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี เหตุโมโหที่ถูกแฟนต่อว่า ไม่เชื่อคำแนะนำเล่นหุ้น จนทำให้ขาดทุน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักข่าว SCMP รายงานว่า ชายเกาหลีใต้วัย 40 ปี ได้สารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวและเก็บร่างไว้ในตู้กิมจิ และสวมรอยเป็นแฟนสาวตนเองเวลาคุยกับครอบครัวนานนับปี เพื่อไม่ให้ครอบครัวสงสัย

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วในจังหวัดชอลลาเหนือ หลังจากที่รัดคอแฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิต เนื่องจากเขาโมโหที่ถูกแฟนสาวตำหนิว่าไม่เชื่อคำแนะนำของเธอในการลงทุนหุ้นจนทำให้ขาดทุน

ซึ่งหลังเกิดเหตุเขาได้สวมรอยคุยกับทางครอบครัวมาตลอดเกือบปี รวมถึงกู้เงินภายใต้ชื่อเธอเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท (88 ล้านวอน) เพื่อนำไปจ่ายค่าเช่าบ้าน

อย่างไรก็ตามทางครอบครัวเริ่มสงสัยเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมสื่อสารด้วยทางอื่นนอกจากข้อความ จึงโทรแจ้งตำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2568

โดยตำรวจพยายามติดต่อถึงสองครั้ง ซึ่งครั้งแรกติดต่อไม่ได้ ก่อนที่ครั้งที่สองจะมีผู้หญิงรับสาย ทว่าตำรวจเค้นได้ว่าหญิงที่อยู่ในสายไม่ใช่ผู้ตาย จึงขอคุยกับผู้ก่อเหตุโดยตรง ก่อนที่ตำรวจจะบุกค้นบ้านและพบร่างของผู้ตายถูกแช่อยู่ในตู้กิมจิในสภาพเกือบสมบูรณ์ โดยเธอถูกแช่ในอุณหภูมิติดลบ 32 องศาเซลเซียส ก่อนที่ทางฝ่ายชายจะสารภาพในที่สุด

ซึ่งทางครอบครัวได้ยื่นขอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด และขอบทลงโทษรุนแรงกับชายคนดังกล่าว ซึ่งตามกำหนดการชายคนดังกล่าวจะขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 11 ธ.ค. 68

