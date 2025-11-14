ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี
ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี เหตุโมโหที่ถูกแฟนต่อว่า ไม่เชื่อคำแนะนำเล่นหุ้น จนทำให้ขาดทุน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักข่าว SCMP รายงานว่า ชายเกาหลีใต้วัย 40 ปี ได้สารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวและเก็บร่างไว้ในตู้กิมจิ และสวมรอยเป็นแฟนสาวตนเองเวลาคุยกับครอบครัวนานนับปี เพื่อไม่ให้ครอบครัวสงสัย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วในจังหวัดชอลลาเหนือ หลังจากที่รัดคอแฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิต เนื่องจากเขาโมโหที่ถูกแฟนสาวตำหนิว่าไม่เชื่อคำแนะนำของเธอในการลงทุนหุ้นจนทำให้ขาดทุน
ซึ่งหลังเกิดเหตุเขาได้สวมรอยคุยกับทางครอบครัวมาตลอดเกือบปี รวมถึงกู้เงินภายใต้ชื่อเธอเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท (88 ล้านวอน) เพื่อนำไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
อย่างไรก็ตามทางครอบครัวเริ่มสงสัยเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมสื่อสารด้วยทางอื่นนอกจากข้อความ จึงโทรแจ้งตำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2568
โดยตำรวจพยายามติดต่อถึงสองครั้ง ซึ่งครั้งแรกติดต่อไม่ได้ ก่อนที่ครั้งที่สองจะมีผู้หญิงรับสาย ทว่าตำรวจเค้นได้ว่าหญิงที่อยู่ในสายไม่ใช่ผู้ตาย จึงขอคุยกับผู้ก่อเหตุโดยตรง ก่อนที่ตำรวจจะบุกค้นบ้านและพบร่างของผู้ตายถูกแช่อยู่ในตู้กิมจิในสภาพเกือบสมบูรณ์ โดยเธอถูกแช่ในอุณหภูมิติดลบ 32 องศาเซลเซียส ก่อนที่ทางฝ่ายชายจะสารภาพในที่สุด
ซึ่งทางครอบครัวได้ยื่นขอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด และขอบทลงโทษรุนแรงกับชายคนดังกล่าว ซึ่งตามกำหนดการชายคนดังกล่าวจะขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 11 ธ.ค. 68
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลเยอรมัน พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต พยาบาลเหี้ยมฆ่าคนป่วย ลดภาระงาน
- พนักงานทำความสะอาดถูกยิงดับในสหรัฐฯ เหตุไปผิดบ้าน ลูก 4 กำพร้าแม่
- หนุ่มอเมริกัน จิตหลอน ชักปืนยิงเจ้าของบ้านดับ สารภาพอ้าง แมลงสาบสั่งให้ฆ่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: