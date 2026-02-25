เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

เปิ้ล นาคร และ จูน กษมา เฉลยค่าเช่าที่ขายหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมือง พุ่งเดือนละ 1 ล้านบาท ตั้งเป้าปั้นร้านแกงเป็นของฝากยอดฮิต ภาวนาให้ค่าเช่าพุ่งถึง 3 ล้าน เพราะหมายถึงมียอดขายสูงตามไปด้วย
หลังจาก เปิ้ล นาคร และ จูน กษมา เจอเรื่องปวดหัวกรณีสินค้าแบรนด์หม้อแม่จูนหายไปจากสต็อกจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายกว่า 100,000 บาท เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเปิดหน้าร้านสาขาใหม่ที่สนามบินดอนเมืองได้เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ เปิ้ล นาคร โพสต์คลิปวิดีโอเผยภาพถุงอาหารจากร้านหม้อแม่จูนวางอยู่บนเบาะที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบิน พร้อมระบุข้อความว่า “ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ของฝากจากกทม. หม้อแม่จูน พร้อมแล้วที่จะบินไปสู่คนที่คุณรักและคิดถึง” ทำให้หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่กำลังจะลุยเปิดสาขาใหม่อย่างเป็นทางการหรือไม่
ล่าสุด เปิ้ล และ จูน ออกมาเฉลยชัดเจนแล้วว่าร้านหม้อแม่จูนตั้งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อหาของฝากจากกรุงเทพฯ ก่อนเดินทางกลับบ้าน ตั้งใจให้ร้านเป็นจุดซื้อของฝากประจำกรุงเทพฯ เหมือนเวลาคนไปอุดรธานีต้องซื้อแหนม หรือไปเชียงใหม่ต้องซื้อน้ำเงี้ยว ซึ่งค่าเช่าพื้นที่สาขานี้ตกเดือนละ 1 ล้านบาท โดยเป็นอัตราที่ขึ้นอยู่กับยอดขายของทางร้าน
ทั้งคู่ภาวนาให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2 ล้านบาท หรือ 3 ล้านบาท เพราะนั่นหมายถึงยอดขายของร้านทะลุเป้าและขายดีมาก ๆ
“มีคนทายมาเยอะมากเลยว่านี่คือเพิงขายแกงหม้อจูนที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งตอนนี้มาเป็นของขวัญของฝาก ไปอุดรธานีซื้อแหนมมาฝากหน่อย ไปเชียงใหม่ซื้อขนมจีนน้ำเงี้ยวมาฝากหน่อย แต่ถ้าใครมากรุงเทพแล้วจะกลับบ้าน ซื้อหม้อแม่จูนไปฝากหน่อย นี่อาณาจักรเพิงของเรา เฉลยค่าเช่าตรงนี้เดือนละ 1 ล้านบาท ไม่หลับไม่นอนแล้วนะ ขึ้นอยู่กับยอดขาย ตอนนี้ภาวนาให้ค่าเช่าขึ้นมาเป็น 2 ล้าน เพราะหมายถึงเราจะขายดี ถ้าเดือนละ 3 ล้านคือเราจะขายดีมาก ๆ ขอบคุณทุกคนที่จะมาอุดหนุนเราด้วย”
