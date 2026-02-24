ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์ “ธรรมนัส” 25 ก.พ.

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
53

อนุทิน โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ย้ำคนดีลคือตนเองรัฐบาลคือตน ยังไม่ได้ยินถึงกระแสข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์ของ ธรรมนัส ในวันที่ 25 ก.พ.

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลนายอนุทินได้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ ด้วยคะแนนเสียง 193 เสียง และมีพรรคร่วมรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 74 เสียง และพรรคเล็กทั้งหมดรวม 33 เสียง เว้นไว้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง ที่จะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล ทำให้รัฐบาลมีเสียงทั้งหมดรวมแล้ว 300 เสียงนั้น

ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้า ว่าขณะนี้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

โดยนายอนุทินได้ย้อนถามกลับว่าให้สัมภาษณ์เมื่อใด ต้องเป็นผมรึเปล่า เพราะตั้งแต่เช้านายพิพัฒน์ยังไม่ได้คุยกับผมเลย ก่อนจะชี้ไปที่ตัวเองว่าคนดีลคือคนนี้ และกล่าวว่าการดีลจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบ ขณะนี้ยังมีการนับคะแนนใหม่อยู่ ขณะเดียวกัน คะแนน สส.บัญชีรายชื่อก็ยังต้องนับคะแนนใหม่อีกหลายเขต ฉะนั้น ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องดีลหรืออะไรทั้งนั้น พร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการเปิดดีลกัน

เมื่อถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รายงานความคืบหน้าในการนับคะแนนมาบ้างหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า กกต.รายงานรัฐบาลไม่ได้ เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล

เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคกล้าธรรมจะตั้งรัฐบาลแข่ง นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถาม พร้อมกล่าวถึงกระแสข่าวในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จะเดินทางกลับประเทศไทย และจะมีการเปิดเซอร์ไพรส์ใหญ่ โดยระบุเพียงสั้น ๆ ว่ายังไม่ได้ยิน

ส่วนกลัวว่า ร.อ.ธรรมนัสจะแฉอะไรหรือไม่ นายอนุทินย้อนถามว่ากลัวหมายความว่าอย่างไร ผู้สื่อข่าวจึงพยายามอธิบายต่อว่า อาจมีการตั้งรัฐบาลเป็นสีไฟจราจร (เขียว-ส้ม-แดง) แข่ง ซึ่งประเด็นนี้นายอนุทินได้หัวเราะแล้วตอบว่าหรอ

