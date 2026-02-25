ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์
“ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข” ยืนยันลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. โชว์เก๋าอยู่เมืองหลวง 30 ปี ลั่นขอพิสูจน์ใจคนกรุง พร้อมเปลี่ยนเมืองท็อกซิกให้เป็นสวรรค์
ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อินฟลูเอนเซอร์การเมือง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์คลิปหลังมีกระแสข่าวลงชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม. ว่า “ทุกคนก็คงจะพอจะรู้ว่า ดร.มัลลิกา พอจะมีปัญญาอยู่บ้าง หลาย ๆ คนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อใจคน กทม. แต่เดี๋ยว ดร.มัลลิกา จะพิสูจน์ใจคน กทม. เอง สำหรับวันนี้ที่มีข่าวออกไป ว่อนไปทั่วเน็ตแล้วก็เป็นมีมกันไปทั่วประเทศนั้น แล้วก็สร้างความตกอกตกใจ มีคนดูเป็นแสน ๆ คน ดร.มัลลิกา อยากจะกราบเรียนทุก ๆ คนทราบว่าเรื่องจริงค่ะ
บรรดาแฟน ๆ มิตรรักแฟนเพลงที่อยู่ในรายการอง ดร.มัลลิกา ที่ตามกันอย่างมั่นเหมาะ หลาย ๆ คนถามว่าทำไม ดร.มัลลิกา ไม่ลงเลือกตั้ง คำถามนี้มีคนถามกันมานาน ถามกันมาเยอะมาก
ดร.มลิกา อยากบอกอยากบอกทุก ๆ คนอย่างนี้ว่า จริง ๆ แล้ว ดร.มัลลิกา เป็นพลเมืองของกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต แล้วทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร มามากกว่า 30 ปีแล้ว เพราะว่าตั้งแต่เรียนสมัยเรียนหนังสือ ตั้งแต่สมัยทำงานไอทีวีแล้ว แล้วก็แน่นอน ฟาเตอร์แลนด์เราอยู่พะเยา
แต่อย่างไรก็ตาม พลเมืองในกรุงเทพมหานครประมาณ 5 ล้านกว่าคน ก็เป็นพลเมืองกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ์ในการที่จะไปลงคะแนนะ แต่ขณะเดียวกันพลเมืองแฝงก็เยอะ และพลเมืองที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ก็มากองกันอยู่ที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งชาวต่างด้าวด้วย แล้วก็คนที่ใช้แรงงานด้วย
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร มันไม่ได้เพียงเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร แต่เป็นการบริหารจัดการคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แล้วก็บริหารคนให้อยู่ร่วมกันโดยมีความสุข แล้วกรุงเทพฯ ควรจะเป็นเมืองที่มีความสุข แต่ขณะเดียวกันทำไมกรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่ท็อกซิก
ดังนั้น ดร.มัลลิกา ก็จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสวรรค์ที่แท้จริง แล้วก็เป็นเมืองแห่งมีความสุข เป็นเมืองที่ปลดพันธนาการความท็อกซิกออกไป”
