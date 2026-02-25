“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล
ผู้กองธรรมนัส เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล โดยวันนี้มีกำหนดเข้ากระทรวง
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษา พรรคกล้าธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้เดินทางไปเยี่ยมยุโรปเพื่อพาครอบครัวไปชมแสงเหนือ ท่ามกลางความคลุมเครือของพรรคกล้าธรรมว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่
ล่าสุดมีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพิ่งถึงบ้านเมื่อช่วง 09.00 น. ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส มีกำหนดเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวง
ขณะที่นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตอบสื่อสั้นๆ ถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่า เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะนาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ ร.อ.ธรรมนัส
ตนทราบเพียงว่า ร.อ.ธรรมนัส เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า แต่ยังไม่ทราบกำหนดการว่าจะเข้ามาที่กระทรวงเมื่อใด และยังไม่มีการนัดหมายหารือใดๆ
เมื่อถามว่า วันนี้จะมีความชัดเจนเรื่องการเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายนเรศ ย้ำว่า ยังเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ และขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ส่งมายังว่าที่ สส. ของพรรคกล้าธรรม
