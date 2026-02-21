ข่าวการเมือง

รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 11:48 น.
174
แฟ้มภาพ @รัฐบาลไทย

ภูมิใจไทยประกาศศักดาแกนนำตั้งรัฐบาล 300 เสียง สลัดทิ้ง “กล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” นั่งเก้าอี้ฝ่ายค้าน เปิดโผ ครม. เซอร์ไพรส์ดึงมืออาชีพ “ปรีดี-ศุภจี-เอกนิติ” เสริมแกร่งทีมเศรษฐกิจ

บนกระดานอำนาจหลังการเลือกตั้งที่ฝุ่นเริ่มตลบอบอวล ในที่สุด “ค่ายสีน้ำเงิน” ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ประกาศชัยชนะในเกมจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ เมื่อรายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ดีลการเมืองทุกอย่างสะเด็ดน้ำ จบลงที่ตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาล 300 เสียง พอดิบพอดี

สูตรผสมของรัฐบาลชุดใหม่นี้ มีพรรคภูมิใจไทยเป็นหัวขบวนด้วยจำนวน “สส. 193 เสียง” ผนึกกำลังกับพรรคเพื่อไทย 74 เสียง และบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยอีก 33 เสียง รวมเป็นปึกแผ่นที่ส่งให้นายอนุทินก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี ทิ้งให้พรรคกล้าธรรม 58 เสียง และพรรคประชาธิปัตย์ 22 เสียง ต้องไปรวมกลุ่มกับ “พรรคประชาชน” ทำหน้าที่ฝ่ายค้านชุดใหญ่

ภูมิใจไทย-เพื่อไทย ผนึกกำลังเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
แฟ้มภาพ
ศุภจี หาเสียงบนรถประจำทาง
แฟ้มภาพ

ส่องโผ “5 อรหันต์” คนนอก เสริมภาพลักษณ์รัฐบาลมือโปร

ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้คอการเมืองต้องเบิกเนตร คือการตัดสินใจเว้นที่ว่างให้ “รัฐมนตรีคนนอก” ถึง 5 ตำแหน่ง เพื่อดึงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่รัฐบาล โดยมีรายชื่อบิ๊กเนมหลุดออกมาดังนี้

  1. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว – นั่งควบตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ
  2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ – นั่งควบตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์
  3. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส – นั่งควบตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.คลัง
  4. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ – นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย
  5. นายปรีดี ดาวฉาย – คาดการณ์ว่าจะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.พลังงาน

ในส่วนของพรรคเพื่อไทย แม้จะเป็นพรรคลำดับรองแต่ยังคงรักษาโควตา 5 กระทรวงสำคัญไว้ได้ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง อว., กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน และกระทรวง พม.

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าติดตามต่อคือบทบาทของ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ว่าจะตัดสินใจรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับมติพรรคเพื่อไทยเองว่าจะส่ง “ขุนพล” คนไหนมาประดับ “ครม. อนุทิน 1”

ภูมิใจไทย เพื่อไทย แบ่งเค้กรัฐบาลใหม่ อนุทิน1
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

