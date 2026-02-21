รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทยประกาศศักดาแกนนำตั้งรัฐบาล 300 เสียง สลัดทิ้ง “กล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” นั่งเก้าอี้ฝ่ายค้าน เปิดโผ ครม. เซอร์ไพรส์ดึงมืออาชีพ “ปรีดี-ศุภจี-เอกนิติ” เสริมแกร่งทีมเศรษฐกิจ
บนกระดานอำนาจหลังการเลือกตั้งที่ฝุ่นเริ่มตลบอบอวล ในที่สุด “ค่ายสีน้ำเงิน” ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ประกาศชัยชนะในเกมจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ เมื่อรายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ดีลการเมืองทุกอย่างสะเด็ดน้ำ จบลงที่ตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาล 300 เสียง พอดิบพอดี
สูตรผสมของรัฐบาลชุดใหม่นี้ มีพรรคภูมิใจไทยเป็นหัวขบวนด้วยจำนวน “สส. 193 เสียง” ผนึกกำลังกับพรรคเพื่อไทย 74 เสียง และบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยอีก 33 เสียง รวมเป็นปึกแผ่นที่ส่งให้นายอนุทินก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี ทิ้งให้พรรคกล้าธรรม 58 เสียง และพรรคประชาธิปัตย์ 22 เสียง ต้องไปรวมกลุ่มกับ “พรรคประชาชน” ทำหน้าที่ฝ่ายค้านชุดใหญ่
ส่องโผ “5 อรหันต์” คนนอก เสริมภาพลักษณ์รัฐบาลมือโปร
ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้คอการเมืองต้องเบิกเนตร คือการตัดสินใจเว้นที่ว่างให้ “รัฐมนตรีคนนอก” ถึง 5 ตำแหน่ง เพื่อดึงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่รัฐบาล โดยมีรายชื่อบิ๊กเนมหลุดออกมาดังนี้
- นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว – นั่งควบตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ
- นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ – นั่งควบตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์
- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส – นั่งควบตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.คลัง
- นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ – นั่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย
- นายปรีดี ดาวฉาย – คาดการณ์ว่าจะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.พลังงาน
ในส่วนของพรรคเพื่อไทย แม้จะเป็นพรรคลำดับรองแต่ยังคงรักษาโควตา 5 กระทรวงสำคัญไว้ได้ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง อว., กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน และกระทรวง พม.
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าติดตามต่อคือบทบาทของ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ว่าจะตัดสินใจรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับมติพรรคเพื่อไทยเองว่าจะส่ง “ขุนพล” คนไหนมาประดับ “ครม. อนุทิน 1”
