ข่าวการเมือง

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 16:48 น.
79
ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน

ทำความรู้จัก ประวัติ “ปรีดี ดาวฉาย” จาก อดีตรมว.คลัง ในรัฐบาลบิ๊กตู่ สู่ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน 2

ในช่วงไม่กี่วันมานี้ชื่อของ ปรีดี ดาวฉาย กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่เริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลอนุทินชุดใหม่ และเริ่มมาโผครม.หลุดออกมาแว่ว ๆ บ้างแล้ว และคาดการณ์กันว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ส่วน นายปรีดี ดาวฉาย ถูกคาดการณ์เอาไว้ว่าจะได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันนี้ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ จะขอใช้โอกาสนี้นำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ ประวัติ ของ ปรีดี ดาวฉาย อดีตรมว.คลัง และอดีตกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในสมัยรัฐบาล ลุงตู่ ประยุทธ จันทร์โอชา

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน-1
ภาพจาก : gulf

เปิดประวัติ “ปรีดี ดาวฉาย” ว่าที่รมต.พลังงาน รัฐบาลอนุทิน

ปรีดี ดาวฉาย เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2501 เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และยังเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย, อดีตประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563

ปรีดี ดาวฉาย สำเร็จการศึกษา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 33), ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา และยังได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน-2
ภาพจาก : ais

เส้นทางการทำงาน ก่อนเบนเข็มเข้าสู่วงการการเมือง

นายปรีดี เริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2525 ที่สำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย และเติบโตในสายงานธนาคารจนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในปี พ.ศ. 2556 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทยหลายแห่ง เช่น บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด

นอกจากนั้น เขายังมีบทบาทอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยในปีพ.ศ. 2559–2563 นายปรีดี ดาวฉาย เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมธนาคารไทย และยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการระดับชาติอีกหลายชุด ในสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น

  1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2559–2562)
  2. กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  3. กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
  4. กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  5. กรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม เขาอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 27 วัน และได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้เหตุผลส่วนตัวด้านสุขภาพจากอาการเส้นเลือดสมองตีบกำเริบ ขณะที่สื่อมวลชนหลายแขนงวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจมาจากแรงกดดันทางการเมืองภายในรัฐบาล

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน-3
ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า

ภายหลังสิ้นสุดบทบาททางการเมือง นายปรีดี ดาวฉาย กลับเข้าสู่การบริหารธุรกิจภาคเอกชนอีกครั้ง โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป (พ.ศ. 2564–2565) ปัจจุบัน เขาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศ ได้แก่

  1. ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  2. ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  3. กรรมการอิสระของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  4. กรรมการอิสระของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  5. กรรมการอิสระของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน-4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : wikipedia

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สำนักงานตรวจการแผ่นดิน MV เพลง ข่าว

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

19 วินาที ที่แล้ว
คุณลี เขมจิรา ม่วงจีน ข่าวภูมิภาค

อาลัยรัก “คุณลี” ผู้สร้างตำนานราดหน้า 40 ปี แห่งร้านคุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต

23 นาที ที่แล้ว
มอลลี่ คนร้ายถูกจับ ข่าวอาชญากรรม

อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว

54 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน ข่าวการเมือง

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BLACKPINK ยอดผู้ติดตาม 100 ล้านคน บันเทิง

BLACKPINK ทุบสถิติศิลปินกลุ่มเบอร์แรก ทะลุ 100 ล้านซับฯ (มีคลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ ข่าว

ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเศร้า พบร่าง “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิซาโบ เลวิโต ไวรัลสาวไอซ์สเก็ตลีลา เปิดใจแอบปลื้มสตาร์หนุ่มเกาหลี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี ข่าว

พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้า หลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง ข่าว

แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้าหลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดนตรีในสวนครั้งที่ 33 เข้าชมฟรี ท่องเที่ยว

ปักหมุดแลนด์มาร์กความสุข! “ดนตรีในสวน ครั้งที่ 33” เสพศิลป์เพลงคลาสสิกใจกลางกรุง ณ สวนลุมพินี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผาผิดกกต บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“เพนกวิน” ร่อนแถลงข้ามโลก! จี้เช็คบิล กกต. ปมบัตรเลือกตั้งติดบาร์โค้ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” ให้ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอท. ปรับค่าบริการขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทจากเดิม 730 เริ่ม 20 มิ.ย.นี้ ข่าว

ทอท. ปรับค่าบริการขาออกระหว่างประเทศ เริ่ม 20 มิ.ย.นี้ ใน 6 สนามบินทั่วไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสารคนเดินถนนมาก เจ๊มอยวีพลัส ข่าวภูมิภาค

จยย.รุ่นใหญ่ขี่บนทางเท้า-ไล่ด่าคนเดินถนนเสียงลั่น หลบได้ไม่หลบเดี๋ยวทืบให้!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา คลั่งรักหนักมาก โพสต์ภาพคู่แฟนสาว ก้อย อรัชพร หวานฉ่ำ จนชาวเน็ตอิจฉา บันเทิง

ทิม พิธา คลั่งรัก ก้อย อรัชพร โพสต์รูปคู่พร้อมอิโมจิหัวใจ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาเผยสาเหตุ เควนติน กริฟฟิธส์ ผู้ก่อตั้ง ASOS ข่าว

ไขปม “ผู้ก่อตั้ง ASOS” ดิ่งคอนโดหรูพัทยาดับ พบเอกสารฟ้องร้องคาพวงมาลัย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสเก็ตโปแลนด์ ใบมีดเฉือนตา ข่าวกีฬา

ช็อกโอลิมปิก 2026! ใบมีดเฉือนหน้า นักสเก็ตโปแลนด์ เลือดนองเต็มลานน้ำแข็ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาแจ้งความ-สั่งสอบวินัย ข่าว

ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวัน ทานตะวัน ถอดกำไล EM ข่าวการเมือง

“ตะวัน” ได้รับอนุญาตถอดกำไล EM หลังใส่นานเกือบ 2 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวรศักดิ์ เหาะเกินลงกา ข่าวการเมือง

“เหาะเกินลงกา” ศึก 2 กูรู “บวรศักดิ์” ยืมหอก “วิษณุ” สนองคืนปมบาร์โค้ดเลือกตั้ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี เศรษฐกิจ

ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว โพสต์ครั้งแรก ในรอบ 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 21 2 69 ดูดวง

6 ราศี เงินเข้าเงินออกเร็ว แต่ถ้าวางแผนจะเหลือแบบมีวินัย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 16:48 น.
79
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตรวจการแผ่นดิน MV เพลง

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
คุณลี เขมจิรา ม่วงจีน

อาลัยรัก “คุณลี” ผู้สร้างตำนานราดหน้า 40 ปี แห่งร้านคุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
มอลลี่ คนร้ายถูกจับ

อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
BLACKPINK ยอดผู้ติดตาม 100 ล้านคน

BLACKPINK ทุบสถิติศิลปินกลุ่มเบอร์แรก ทะลุ 100 ล้านซับฯ (มีคลิป)

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button