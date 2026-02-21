ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน
ทำความรู้จัก ประวัติ “ปรีดี ดาวฉาย” จาก อดีตรมว.คลัง ในรัฐบาลบิ๊กตู่ สู่ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน 2
ในช่วงไม่กี่วันมานี้ชื่อของ ปรีดี ดาวฉาย กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่เริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลอนุทินชุดใหม่ และเริ่มมาโผครม.หลุดออกมาแว่ว ๆ บ้างแล้ว และคาดการณ์กันว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ส่วน นายปรีดี ดาวฉาย ถูกคาดการณ์เอาไว้ว่าจะได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
วันนี้ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ จะขอใช้โอกาสนี้นำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ ประวัติ ของ ปรีดี ดาวฉาย อดีตรมว.คลัง และอดีตกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในสมัยรัฐบาล ลุงตู่ ประยุทธ จันทร์โอชา
เปิดประวัติ “ปรีดี ดาวฉาย” ว่าที่รมต.พลังงาน รัฐบาลอนุทิน
ปรีดี ดาวฉาย เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2501 เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และยังเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย, อดีตประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563
ปรีดี ดาวฉาย สำเร็จการศึกษา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 33), ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา และยังได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เส้นทางการทำงาน ก่อนเบนเข็มเข้าสู่วงการการเมือง
นายปรีดี เริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2525 ที่สำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย และเติบโตในสายงานธนาคารจนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในปี พ.ศ. 2556 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทยหลายแห่ง เช่น บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
นอกจากนั้น เขายังมีบทบาทอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยในปีพ.ศ. 2559–2563 นายปรีดี ดาวฉาย เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมธนาคารไทย และยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการระดับชาติอีกหลายชุด ในสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2559–2562)
- กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- กรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม เขาอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 27 วัน และได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยให้เหตุผลส่วนตัวด้านสุขภาพจากอาการเส้นเลือดสมองตีบกำเริบ ขณะที่สื่อมวลชนหลายแขนงวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจมาจากแรงกดดันทางการเมืองภายในรัฐบาล
ภายหลังสิ้นสุดบทบาททางการเมือง นายปรีดี ดาวฉาย กลับเข้าสู่การบริหารธุรกิจภาคเอกชนอีกครั้ง โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป (พ.ศ. 2564–2565) ปัจจุบัน เขาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศ ได้แก่
- ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
