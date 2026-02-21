บันเทิง

BLACKPINK ทุบสถิติศิลปินกลุ่มเบอร์แรก ทะลุ 100 ล้านซับฯ (มีคลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 16:14 น.
60
BLACKPINK ยอดผู้ติดตาม 100 ล้านคน
ภาพ @Facebook

บันทึกหน้าใหม่ของวงการดนตรีโลกเกิดขึ้นแล้ว! BLACKPINK สร้างปรากฏการณ์เป็นศิลปินเบอร์แรกของโลกที่มียอดผู้ติดตามบนยูทูบทะลุ 100 ล้านคน จัดหนักทำรางวัลพิเศษมอบให้ 4 สาวเพื่อฉลองความเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับจักรวาล

ถือเป็นห้วงเวลาสำคัญที่วงการเพลงเคป๊อป (K-POP) และอุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกต้องจารึกไว้ หลังจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วายจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (YG Entertainment) และยูทูบ (YouTube) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากช่องออฟฟิเชียลของแบล็กพิงก์ (BLACKPINK) ทำลายกำแพงสถิติโลก ด้วยการมียอดผู้ติดตามทะลุ 100 ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา

ตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติบนหน้ากระดาษ แต่คือการครองตำแหน่ง “ศิลปินที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในโลก” เหนือกว่าศิลปินสากลทุกรายบนแพลตฟอร์ม โดยทั้ง 4 สาวใช้เวลาเพียง 9 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่เริ่มต้นเปิดช่องครั้งแรกในปี 2016 ก้าวข้ามขีดจำกัดของศิลปินเอเชียสู่การเป็นไอคอนระดับจักรวาลอย่างเต็มภาคภูมิ

เกียรติยศ “Red Diamond” รางวัลพิเศษที่มีไว้เพื่อที่สุดเท่านั้น

เพื่อเป็นการสดุดีความสำเร็จที่ยากจะหาใครเทียบเท่า ยูทูบได้มอบรางวัลพิเศษที่ผลิตขึ้นเป็นการเฉพาะในชื่อ “Red Diamond Creator Award” ให้แก่ เจนนี่, โรเซ่, จีซู และ ลิซ่า ซึ่งรางวัลระดับเรดไดมอนด์นี้ ถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่หาได้ยากยิ่ง โดยจะมอบให้เฉพาะครีเอเตอร์ที่สร้างปรากฏการณ์มียอดผู้ติดตามแตะหลัก 100 ล้านคนเท่านั้น

ยูทูบให้คำนิยามถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “แบล็กพิงก์” คือ ศิลปินที่สามารถสะกดคนทั้งโลกไว้ได้ด้วยพลังการแสดงที่ท่วมท้น และบทเพลงระดับเมกะฮิตที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการดนตรีโลกอย่างต่อเนื่อง

YouTube มอบรางวัล Rare Century Milestone Award เพื่อเป็นเกียรติแก่ BLACKPINK
ภาพ Facebook @BLACKPINK
ราชินีแห่งยูทูบ BLACKPINK สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่มียอดผู้ติดตามถึง 100 ล้านคน
ภาพ Facebook @BLACKPINK

“บรรทัดฐานใหม่ของซูเปอร์สตาร์” คำนิยามจากผู้บริหารระดับสูง

ลีออร์ โคเฮน (Lyor Cohen) หัวหน้าฝ่ายดนตรีระดับโลกของกูเกิล (Google) และยูทูบ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า มันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน “การที่แบล็กพิงค์มียอดผู้ติดตามแตะ 100 ล้านคน คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีศิลปินคนไหนในโลกทำได้มาก่อน สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่าง แบล็กพิงค์และเหล่าบลิ๊งค์ (BLINK) รวมถึงอิทธิพลระดับโลกที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่ง”

เจ้าตัวยังระบุเสริมด้วยว่า ความสำเร็จนี้ไม่ได้จำกัดวงอยู่เพียงแค่ในแวดวงเคป๊อป K-POP แต่คือต้นแบบที่สมบูรณ์แบบของการที่ศิลปินสามารถใช้แพลตฟอร์มยูทูบในการสร้างฐานแฟนคลับขนาดมหึมาที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ซึ่ง แบล็คพิงค์ได้กลายเป็นผู้กำหนดบรรทัดฐานใหม่ให้กับคำว่า “ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก” ในยุคปัจจุบัน

ความสำเร็จนี้จึงมิใช่เพียงเรื่องบังเอิญ แต่คือผลลัพธ์จากคุณภาพของผลงาน ความทุ่มเท และเสน่ห์เฉพาะตัวที่ส่งผลให้ชื่อของ แบล็กพิงก์ปักธงอยู่บนจุดสูงสุดของวงการบันเทิงโลกได้อย่างสง่างาม.

BLACKPINK Sets Global Standard
ภาพ Facebook @BLACKPINK

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

