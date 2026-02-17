“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ธรรมนัส อนุทิน ลาประชุม ครม. แบบแพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล หลังมีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยอาจไม่เชิญกล้าธรรมร่วมรัฐบาล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มอบหมาย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทน เนื่องจากนายกฯ ติดภารกิจในช่วงเช้า ก่อนช่วงบ่ายเวลา 13.10 น. นายกฯ เดินทางไปจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ที่วัดยูงทอง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จากนั้นในช่วงเย็นนายกฯ จะเป็นประธานการประชุมความมั่นคง ที่มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ก็ลาประชุมเช่นกัน
โดยการลาครั้งนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางกระแสพูดคุย ถึงการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย หลังมีความไม่แน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยจะเทียบเชิญพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่าการประชุมครม.วันที่ 17 ก.พ. คงมีโอกาสได้พูดคุยกับนายอนุทิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: