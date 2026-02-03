“อนุทิน” นั่งเก้าอี้ประธาน ประชุม ครม. ส่งท้าย ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ.
อนุทิน นั่งเก้าอี้ประธานประชุมคณะรัฐมนตรีส่งท้าย ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ. ลาประชุม 19 คน ส่องวาระที่น่าสนใจในวันนี้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง โดยก่อนการประชุม นางวาทินี พันธุ์งาม กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบดอกป๊อปปี้แก่นายกฯและครม. เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยในวันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม 19 คน
สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2568/2569
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเตกซิกัลปา สาธารณรัฐฮอนดูรัส (นายอันเดรส นิโกลัส กาฟาติ เฮอาดา)
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางพวงทอง ศรีวิลัย)
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
กระทรวงการคลัง เสนอการลดอัตรา FIDF Fee เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี สำหรับดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยยกศักยภาพเศรษฐกิจและช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในวันที่ 12 ธ.ค. 2568
ด้าน กระทรวงมหาดไทย รายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 6 – 12 ม.ค. 2569 และระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 2569
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งผลการพิจารณาของ กกต. (กรณีกระทรวงมหาดไทยขอรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)
