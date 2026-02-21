อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว
สุดยื้อ! “มอลลี่” ไซบีเรียนฮัสกีเคราะห์ร้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตอย่างสงบหลังถูกจุดไฟเผาทั้งเป็น ด้านอดีตเจ้าของแจ้งข่าวดี ตำรวจตามรวบตัวคนร้ายได้แล้ว ชาวเน็ตจี้ลงโทษหนักตามกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์ไปทั่วประเทศ กรณี “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศเมีย อายุ 2 ปี ถูกคนร้ายใจโหี้ยมราดน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนจุดไฟเผาทั้งเป็นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ล่าสุด 21 ก.พ.มีรายงานข่าวเศร้าว่า “น้องมอลลี่” ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว
สาเหตุเนื่องจากทนพิษบาดแผลที่ถูกไฟคลอกไม่ไหว ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้คนที่เฝ้าติดตามอาการและภาวนาให้มีปาฏิหาริย์มาตลอดหลายวัน
ขณะที่ “คุณเคท” หรือผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Phakaponkanok Gradchawan” อดีตเจ้าของที่คอยช่วยเหลือมอลลี่มาตลอด ได้โพสต์แจ้งข่าวสำคัญว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “ข่าวดีของวันนี้คือ รวบแล้วคนก่อเหตุทำร้ายมอลลี่” พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ากำลังรอฟังรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอยากเห็นหน้าผู้กระทำผิดรายนี้เช่นกัน
ทันทีที่ข่าวการจับกุมแพร่ออกไป กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลก็ทวีความรุนแรงขึ้น โดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับสัตว์ตัวอื่นอีก.
