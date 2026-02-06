ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. ยันไม่ได้รับแจ้งเหตุซื้อเสียง จัดเตรียมกำลังพล ดูแลความเรียบร้อย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:19 น.
54

ผบ.ตร. ยันไม่ได้รับแจ้งเหตุซื้อเสียง จัดเตรียมกำลังพลนับแสน ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย ในวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 นี้

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมติดตามการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 126,000 นาย ดูแลหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ โดย ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2569 ดูแลความปลอดภัยในทุกภารกิจจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ให้มีความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่

ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยเรื่องการละเมิดกฎหมาย และการใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในหลายพื้นที่ จึงกำชับให้บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย อำนวยการจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/66) และเน้นการปฏิบัติทั้งก่อนและในวันเลือกตั้ง เช่น การซื้อเสียง การจำหน่ายสุรา การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น

พร้อมกำชับตำรวจทุกหน่วยดูแลพื้นที่ หน่วยเลือกตั้ง และพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยสูงสุด และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมกำชับเข้มงวดให้ตำรวจทุกนายต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า จากข้อมูลด้านการข่าวพบว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง จึงได้กำชับไปยังตำรวจภูธรภาค 1-9 ให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

จากการประชุมติดตามสถานการณ์ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นกรณีการทำลายป้ายหาเสียง ขณะนี้พบการทำลายป้ายแล้วกว่า 500 ป้าย มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นพยานหลักฐาน และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินคดีแล้วเกือบ 20 คดี และอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ ส่วนกรณีการซื้อสิทธิขายเสียงนั้น ยังไม่ปรากฏข้อมูลหรือได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ใด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนภารกิจในส่วนที่ตำรวจสามารถดำเนินการได้ ทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ คาดว่าในวันเลือกตั้งจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในหลายพื้นที่ ตำรวจจึงได้เตรียมแผนบริหารจัดการเส้นทาง พร้อมขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และมาใช้สิทธิตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด

สำหรับกรณีผลการเลือกตั้งที่อาจทำให้มีทั้งผู้สมหวังและผิดหวัง โดยเฉพาะกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองต่าง ๆ ผบ.ตร. ระบุว่า ตำรวจได้เตรียมแผนและมาตรการรองรับไว้แล้ว หากมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่น ๆ เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมตามพยานหลักฐาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

2 นาที ที่แล้ว
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

5 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

18 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน ข่าวการเมือง

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใคร? เพจดังแฉ บิ๊ก ส. ซื้อเครื่องบิน มูลค่า 800 ล้าน ถูกใช้ลำเลียงกระสุน

34 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี &quot;เป็นคนดีกี่โมง?&quot; ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่ บันเทิง

เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี “เป็นคนดีกี่โมง?” ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. ยันไม่ได้รับแจ้งเหตุซื้อเสียง จัดเตรียมกำลังพล ดูแลความเรียบร้อย

48 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย. ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย.

48 นาที ที่แล้ว
รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ ข่าวการเมือง

รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้

49 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา โต้ เต้ มงคลกิตติ์ ยันงานวิจัยชี้ชัดขนาดน้องชายไม่มีผลต่อการมีลูก ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ โต้นโยบาย พี่เต้ อัปไซส์ปั๊มลูกล้านคน ไม่มีผล แนะเปลี่ยนท่าช่วยได้มากกว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; เทียบ เลือกตั้ง &quot;ไทย-ญี่ปุ่น&quot; 8 ก.พ. ชี้เศรษฐกิจไทยวิกฤต หวั่นอำนาจมืดบิดเบือนเจตจำนง ข่าวการเมือง

“ปวิน” เทียบ เลือกตั้ง “ไทย-ญี่ปุ่น” 8 ก.พ. ชี้เศรษฐกิจไทยวิกฤต คนสิ้นหวัง มือที่มองไม่เห็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เช็กด่วน! เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 งดขายเหล้า เริ่มกี่โมง? ฝ่าฝืนคุกจริง-ปรับจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ตำรวจใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ไม่ต้องจัดงานศพ ข่าว

สลด ตร.ใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ห้ามใส่เครื่องแบบ-จัดงานศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก บันเทิง

อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย ข่าวการเมือง

กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังลอยหน้าทำงานปกติ ข่าวอาชญากรรม

แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังทำงานปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย อาร์สยาม ไอเป็นเลือด-น้ำหนักฮวบ ฝืนร่างรอหมออีก 3 วัน บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม ทรุดหนัก ไอเป็นเลือด-แน่นหน้าอก น้ำหนักลดฮวบ ฝืนร่างรอหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ เคยข้องเกี่ยว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยัน อีเมลหลุดของปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 6 ก.พ. 69 รอประกาศราคาเปิดตลาดจากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 6 ก.พ. 69 เปิดตลาดร่วงหนัก 1,300 บาท หลุด 72,000 ก่อนดีดกลับเบาๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 2 69 ดูดวง

3 ราศี มีเกณฑ์ เพื่อนเลื่อนเป็นแฟน รักซึมลึกแต่ไปได้ไกลกว่าใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถหลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถ หลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิทย์เผยผลสแกนสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:19 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button