อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ชื่อ ไดอะบีน Diabene แคปซูลสารสกัดใบกระท่อม (KRATOM LEAF EXTRACT CAPSULE) วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.xitu.vn/diabene-th/ โดยแสดงเลขสารบบอาหาร 11-1-13958-5-0622 และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวาน
จากการตรวจสอบพบว่า เลขสารบบอาหารที่ใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์ Diabene เป็นเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ ไดอะฟิน (Diafin Dietary Supplement Product) ผลิตโดยบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกต้อง
ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ Diabene ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหาร และมีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแอบอ้าง เข้าข่ายเป็น อาหารปลอม อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ขณะนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภค และควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนซื้อทุกครั้ง
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Diabene เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทราบแหล่งที่มาขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือมีสารปนเปื้อนอันตราย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
