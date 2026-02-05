ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม
ธรรมนัส สวนปมถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูดก็ไม่เชื่อว่าพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ลั่น อย่าโลกสวย ทำตัวสะอาดแต่เบื้องหลังดำสนิท เตือนอย่าป้ายสีเป็นพรรคสีเทา รู้ข้อมูลทุกหน่วยงาน ลั่น ไม่มีใครรู้ดีเท่าตน
หลังจากเดินสายให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนทางการเมืองและนโยบายต่าง ๆ มาหลายรายการแล้ว ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ END GAME #152 ช่องยูทูป THE STANDARD วิเคราะห์การเมืองไทยและสูตรตั้งรัฐบาลใหม่
ในช่วงหนึ่งของรายการมีการพูดถึงประเด็นการซื้อเสียงในพื้นที่ภาคใต้จนมีหลายคนป้ายสีว่าเป็นพรรคสีเทาหรือไม่ ฝั่ง ธรรมนัส ยกมือไหว้คล้ายสาบาน พร้อมอธิบายว่า “เอาอย่างนี้นะครับ ต่อหน้าไฟ อมพระมาพูดผมก็ไม่เชื่อว่าพรรคุณไม่ใช้ตัง แต่อย่าพูดเลยครับ ถ้าพูดเดี๋ยวมันโดนกันหมด อย่าท้าผมนะ อย่าลืมว่าผมเป็นคนบ้า”
จากนั้นพิธีกรสอบถามว่าทุกพรรคต้องใช้ทรัพยากรในการหาเสียงใช่หรือไม่ ด้าน นายธรรมนัส พรหมเผ่า ตอบกลับว่า “การเมืองมันสัพพะกำลัง ต้องโหมโรงเข้าใส่กัน แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครคิดจะทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือทำผิดแล้วไม่โดนจับ การเมืองคือคุณอย่างหลีกเลี่ยงความเป็นจริงในสังคม คุณอย่าทำตัวเองเป็นคนสะอาด ไม่ใช่สัพพะกำลังในศึกการเลือกตั้ง อย่าเลยครับ”
จากนั้นพูดถึงประเด็นที่พรรคอื่นไม่อยากร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม หรือมองเป็นพรรคสีเทา ซึ่ง ธรรมนัส มองว่า “พรรคที่ไปประกาศว่าพรรคนั้นเทา คนนั้นเป็นเทา ผมว่าเขาพลาดนะ ลืมดูที่บ้านตัวเอง บ้านตัวเองนี่ไม่ใช่เทานะ ดำปิ๊ดปี๊เหมือนคน อย่าเลือกว่าผมจบจากโรงเรียนเตรียมทหาร ผมมีรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ทุกหน่วยงาน ฉะนั้นข้อมูลไม่มีใครรู้ดีเท่าผม คุณไปว่าคนอื่นแล้วก็โดนเข้าตัวเอง แล้วผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งจะมีอะไรมากกว่านี้ อย่าหลงระเริง
มาว่าพรรคกล้าธรรมเป็นเทา คุณดูคนในพรรค ไม่ว่าจะเป็น ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์, ปวีณา หงสกุล, นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตเลขพรรคเพื่อไทย เป็นต้น ท็อป 10 ของพรรคผมมีใครที่ว่าขี้เหร่บ้าง สีเขียวเขาก็มีของครับพี่น้อง”
