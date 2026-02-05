ข่าวการเมือง

ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 12:25 น.
85

ธรรมนัส สวนปมถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูดก็ไม่เชื่อว่าพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ลั่น อย่าโลกสวย ทำตัวสะอาดแต่เบื้องหลังดำสนิท เตือนอย่าป้ายสีเป็นพรรคสีเทา รู้ข้อมูลทุกหน่วยงาน ลั่น ไม่มีใครรู้ดีเท่าตน

หลังจากเดินสายให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนทางการเมืองและนโยบายต่าง ๆ มาหลายรายการแล้ว ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ END GAME #152 ช่องยูทูป THE STANDARD วิเคราะห์การเมืองไทยและสูตรตั้งรัฐบาลใหม่

ในช่วงหนึ่งของรายการมีการพูดถึงประเด็นการซื้อเสียงในพื้นที่ภาคใต้จนมีหลายคนป้ายสีว่าเป็นพรรคสีเทาหรือไม่ ฝั่ง ธรรมนัส ยกมือไหว้คล้ายสาบาน พร้อมอธิบายว่า “เอาอย่างนี้นะครับ ต่อหน้าไฟ อมพระมาพูดผมก็ไม่เชื่อว่าพรรคุณไม่ใช้ตัง แต่อย่าพูดเลยครับ ถ้าพูดเดี๋ยวมันโดนกันหมด อย่าท้าผมนะ อย่าลืมว่าผมเป็นคนบ้า”

จากนั้นพิธีกรสอบถามว่าทุกพรรคต้องใช้ทรัพยากรในการหาเสียงใช่หรือไม่ ด้าน นายธรรมนัส พรหมเผ่า ตอบกลับว่า “การเมืองมันสัพพะกำลัง ต้องโหมโรงเข้าใส่กัน แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครคิดจะทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือทำผิดแล้วไม่โดนจับ การเมืองคือคุณอย่างหลีกเลี่ยงความเป็นจริงในสังคม คุณอย่าทำตัวเองเป็นคนสะอาด ไม่ใช่สัพพะกำลังในศึกการเลือกตั้ง อย่าเลยครับ”

จากนั้นพูดถึงประเด็นที่พรรคอื่นไม่อยากร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม หรือมองเป็นพรรคสีเทา ซึ่ง ธรรมนัส มองว่า “พรรคที่ไปประกาศว่าพรรคนั้นเทา คนนั้นเป็นเทา ผมว่าเขาพลาดนะ ลืมดูที่บ้านตัวเอง บ้านตัวเองนี่ไม่ใช่เทานะ ดำปิ๊ดปี๊เหมือนคน อย่าเลือกว่าผมจบจากโรงเรียนเตรียมทหาร ผมมีรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ทุกหน่วยงาน ฉะนั้นข้อมูลไม่มีใครรู้ดีเท่าผม คุณไปว่าคนอื่นแล้วก็โดนเข้าตัวเอง แล้วผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งจะมีอะไรมากกว่านี้ อย่าหลงระเริง

มาว่าพรรคกล้าธรรมเป็นเทา คุณดูคนในพรรค ไม่ว่าจะเป็น ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์, ปวีณา หงสกุล, นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตเลขพรรคเพื่อไทย เป็นต้น ท็อป 10 ของพรรคผมมีใครที่ว่าขี้เหร่บ้าง สีเขียวเขาก็มีของครับพี่น้อง”

ธรรมนัส พรหมเผ่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง ข่าว

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย

37 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต บันเทิง

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่ ข่าวการเมือง

กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 12:25 น.
85
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button