กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย
กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อที่มีหมายเลขหรือเสื้อนักกีฬาในวันเลือกตั้ง ชี้อาจถูกตีความชี้นำ-หาเสียง เสี่ยงผิดกฎหมาย
นายสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36 โดยได้เน้นย้ำข้อควรระวังสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยไม่ตั้งใจ
นายสัมพันธ์ เตือนประชาชนว่า พยายามอย่าใส่เสื้อที่มีหมายเลขในวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาหรือนักฟุตบอลที่มีหมายเลขอยู่ด้านหลัง เพราะการกระทำดังกล่าวอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการชี้นำหรือโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง
สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยว่า หากใส่เสื้อที่มีเบอร์ด้านหลังจะมีความผิดหรือไม่ นายสัมพันธ์ ชี้แจงว่า จะต้องพิจารณาที่เจตนาเป็นสำคัญ หากบุคคลนั้นเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วจงใจใส่เสื้อที่มีเบอร์เข้าไปในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ก็อาจเข้าข่ายมีความผิดฐานหาเสียงในวันเลือกตั้ง ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างภาระให้กับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องถูกตรวจสอบอีกด้วย
ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบผู้สวมใส่เสื้อที่มีหมายเลขในหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเรียกตัวมาชี้แจงถึงสาเหตุและเจตนาในการสวมใส่
