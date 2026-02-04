ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา
ซีเค เจิง เคลื่อนไหวแล้ว ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาลวนลาม-โกงเงิน-หนีคดี ยันพร้อมเข้าพบ กกต. ให้ข้อมูลปราบโกงเลือกตั้ง แอบอ้อนง้อคุณยายหลังดราม่ายึดทีวีทำพิษ
กลายเป็นมหากาพย์ที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ “ซีเค เจิง” (CK Cheong) ซีอีโอหนุ่มจาก Fastwork ที่ล่าสุดวันนี้ (4 ก.พ. 69) เวลา 16.59 น. เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA เพื่อชี้แจงทุกประเด็นดราม่าที่ถาโถมเข้ามา ทั้งเรื่องส่วนตัวและประเด็นการเมืองอย่างดุเดือด
ท้าขุดหลักฐาน! ปมข่าวลือคดีอาญาที่อเมริกา
ซีเคระบุว่าตนเองรู้สึกตกใจมากกับกระแสข่าวลือในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ที่หลายเพจประโคมข่าวกล่าวหาว่าเขามีคดีอาญาที่สหรัฐอเมริกา ทั้งเรื่องลวนลามผู้หญิง โกงเงินชาวต่างชาติ จนถึงขั้นมีหมายจับและต้องหนีมากบดานที่เมืองไทย
“ผมตกใจมากวันสองวันที่ผ่านมานี้ หลายคนหลายเพจกล่าวหาผมว่า ผมมีคดีอาญาที่อเมริกา ผมมีคดีลวนลามผู้หญิง บางคนก็บอกว่าผมโกงเงินคนต่างชาติ มีหมายจับที่อเมริกา และหนีมาประเทศไทย ก็เลยอยากจะชักชวนทุกคนจากใจจริง .. ช่วยกันขุด ช่วยกันสืบ เพราะเจ้าตัวเองก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าข้อกล่าวหาพวกนี้มาจากไหน ได้โปรดช่วยๆกันหน่อย และฝากถึงไอพวกกล่าวหาซี้ซั้วด้วย หาหลักฐานให้เจอนะ ถ้าไม่เจอหมาเลยนะ เพราะลูกเพจเค้าอุตส่าเชียร์คุณ อย่าทำให้เค้าผิดหวังนะ…”
ยินดีพบ กกต. หวังช่วยปราบซื้อเสียง
สำหรับประเด็นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งเรียกตัวไปสอบสวนกรณีโพสต์เรื่องคุณยายรับเงินซื้อเสียง ซีเคยืนยันว่าได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยมองว่าเป็นเกียรติและหวังว่าข้อมูลของตนจะเป็นประโยชน์ต่อการกวาดล้างการซื้อเสียงในประเทศไทยให้หมดไป
“…และเรื่องที่หน่วยงาน กกต เรียกผมเข้าพบ ผมเพิ่งคุยสายกับเจ้าหน้าที่ กกต. เมื่อกี้ ต้องบอกว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งและโคตรๆๆๆพ่อโคตรแม่ยินดี ที่จะให้ความร่วมมือและหวังว่าข้อมูลของผมจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปราบการซื้อเสียงในประเทศครับ…”
อ้อนง้อคุณยาย พร้อมชวนคนไทยไปเลือกตั้ง
ส่วนความสัมพันธ์กับคุณยายที่กลายเป็นต้นเรื่องดราม่าจนถูกหลานชายขู่ยึดทีวี OLED นั้น ซีเคเล่าปนตลกขบขันว่าตอนนี้คุณยายโกรธตนเองไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศง้อผ่านสื่อว่าถ้าคุณยายอ่านอยู่จะซื้อทั้งทีวีและไอแพดให้ใหม่หลายเครื่องเลย
“…แต่ในส่วนของยายผมนั้น… เขาโกรธผมไปละ ถ้าคุณยายอ่านอยู่ เดี๋ยวซีเคซื้อทีวีและไอแพดให้ใหม่นะ เอาหลาย ๆ เครื่องเลยก็ได้…”
ทิ้งท้ายโพสต์ดังกล่าว ซีเคไม่ลืมย้ำเตือนให้แฟนคลับและประชาชนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
“และทุกคนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. นี้กันด้วยนะครับ จุ้บุ “
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ “ซีเค เจิง” ซีอีโอของ Fastwork แนวคิดไม่ธรรมดา
- ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง
- กกต. เรียกสอบ ซีเค หลังโพสต์เล่ายายรับเงินซื้อเสียง 2 พันบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: