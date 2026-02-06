ข่าวดาราบันเทิง

เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี "เป็นคนดีกี่โมง?" ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่

เดือดกลางดึก! “เจนสุดา ปานโต” สุดจะทน ลั่นแรงกลางไอจีสตอรี่ “เป็นคนดีกี่โมง?” ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่

ขึ้นชื่อว่าเป็นวงการบันเทิงแน่นอนว่าไม่เคยทำให้ชาวเน็ตขาเม้าท์ต้องผิดหวังกันอยู่แล้ว เพราะล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่ามา (5 ก.พ. 69) จู่ ๆ หน้าไอจีสตอรี่ของ เจนสุดา ปานโต ก็มีข้อความสุดแซ่บปรากฎขึ้นมา ชนิดที่ว่าอ่านแล้วสะดุ้งกันเป็นแถว โดยระบุว่า “ปล่อยมาให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง “แก้ผิดให้เป็นถูก” !! คำถามคือ “ได้ทำหรือยัง” เป็นคนดีกี่โมง? อะอะ ตาวิเศษเห็นนะ”

ทว่าก่อนหน้าโพสต์นั้นก็ยังมีอีก 2 โพสต์ที่แชร์เป็นรูปภาพคำคมภาษาอังกฤษซึ่งพูดเกี่ยวกับคนรอบตัวทั้งครอบครัว เพื่อน คู่ชีวิต และการกระทำต่าง ๆ ที่ทำแล้วจะสะท้อนกลับต่อผู้กระทำ โดยทั้ง 2 โพสต์สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “บางครั้งเราจำเป็นต้องผ่านวันที่ยากลำบากเพื่อจะได้รู้ว่าใครคือครอบครัว ใครคือเพื่อน ใครคือคู่ชีวิต และใครเป็นเพียงผู้โดยสารที่แวะผ่านเข้ามาในชีวิตเรา”, “ทุกสิ่งที่คุณทำ จะย้อนกลับมาหาคุณเสมอ ทำดี เป็นคนดี”

งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตขาเผือกทั้งหลายนั่งกันไม่ติดเก้าอี้ เตรียมปักหมุดรอใส่ใจกันใหญ่ว่าโพสต์ทั้งหมดของ เจนสุดา ปานโต เนี่ยสื่อไปถึงใครกันแน่ คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดและชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้ง

เจนสุดา ปานโต
ภาพจาก Instagram : janesuda

