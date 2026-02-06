รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้
รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง “เพื่อไทย-ประชาชน-ปชป.-ภูมิใจไทย” วันนี้ 6 ก.พ. ทั่วกรุงเทพฯ ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้
บรรยากาศการเมืองไทยเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายที่เข้มข้น โดยในวันนี้พรรคการเมืองหลักต่างระดมสรรพกำลังจัดเวทีปราศรัยใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงและสื่อสารนโยบายสำคัญต่อประชาชนเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่กฎหมายเลือกตั้งจะกำหนดให้งดการหาเสียงทุกรูปแบบ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (7 ก.พ.) เป็นต้นไป เพื่อเตรียมเข้าสู่วันเลือกตั้งจริง
การจัดเวทีปราศรัยในวันนี้ กระจายตัวอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดสถานที่และแกนนำที่จะขึ้นปราศรัยของแต่ละพรรค ดังนี้
พรรคเพื่อไทย
สถานที่: สนามเทพหัสดิน (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
เริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้แก่ ศ.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยแกนนำและผู้สมัคร สส. ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงอย่างพร้อมเพรียง
พรรคประชาชน
สถานที่: อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
เริ่มเปิดเวทีตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การขึ้นเวทีของ 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล และ รศ.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เพื่อตอกย้ำนโยบายโค้งสุดท้าย
พรรคภูมิใจไทย
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดเวทีปราศรัยในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. โดยทัพนำในการสื่อสารนโยบายและขอคะแนนเสียงสนับสนุน คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่เตรียมข้อมูลมานำเสนอต่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
พรรคประชาธิปัตย์
สถานที่: One Bangkok (วัน แบงคอก)
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยระดมขุนพลระดับแม่ทัพและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายกรณ์ จาติกวณิช และ น.ส.การดี เลียวไพโรจน์ มาร่วมแสดงพลังและวิสัยทัศน์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กด่วน! เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 งดขายเหล้า เริ่มกี่โมง? ฝ่าฝืนคุกจริง-ปรับจริง
- กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย
- รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: