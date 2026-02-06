ข่าวการเมือง

เช็กด่วน! เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 งดขายเหล้า เริ่มกี่โมง? ฝ่าฝืนคุกจริง-ปรับจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:00 น.
86

กกต. ย้ำกฎเหล็กสำคัญ สั่งปิดก๊อกห้ามจำหน่ายเหล้า-จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด เริ่มเย็นวันเสาร์ 7 ก.พ. นี้ ยาวไปจนถึงปิดหีบ ใครเปรี้ยวเปิดร้านระวังเจอปรับหมื่น-ติดคุกจริง

บรรยากาศการเมืองกำลังคึกคักต้อนรับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ แต่ก่อนจะไปใช้สิทธิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศเตือนสำคัญถึงร้านค้าและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะสายดื่ม ให้ระมัดระวังเรื่องกฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา

เช็กเวลา งดขายเหล้า เริ่มตอนไหน-จบกี่โมง?

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการซื้อสิทธิขายเสียงและความวุ่นวาย กกต. ได้กำหนดช่วงเวลา “ห้ามขาย-จ่าย-แจก-จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด” ดังนี้

  • เริ่ม วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
  • สิ้นสุด วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.
กกต. ประกาศห้ามขายเหล้าในวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69
สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 1 ขอนแก่น

บทลงโทษคนฝ่าฝืน

หากผู้ใดฝ่าฝืนในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีความผิดตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำให้แม่น! เข้าคูหารอบนี้รับ บัตร 3 ใบ

นอกจากการเตรียมตัวเรื่องกฎหมายแล้ว กกต. ยังเน้นย้ำเรื่องบัตรเลือกตั้งในปี 2569 ที่จะมีถึง 3 ใบ แยกตามสีและวัตถุประสงค์

  1. บัตรสีเขียว: สำหรับเลือก สส.แบบแบ่งเขต (เน้นเลือก “คนที่รัก” ในเขตพื้นที่)

  2. บัตรสีชมพู: สำหรับเลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อ (เน้นเลือก “พรรคที่ชอบ”)

  3. บัตรสีเหลือง: สำหรับ ออกเสียงประชามติ (เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)

ประเด็นคำถามประชามติ (บัตรสีเหลือง) ในบัตรสีเหลืองจะมีคำถามสำคัญว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยผู้ใช้สิทธิต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว ระหว่าง “เห็นชอบ”, “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น”

จำให้ดี! เลือกตั้ง 69 รับบัตร 3 ใบ เขียว-ชมพู-เหลือง กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย

วิธีกาบัตรให้เป็น บัตรดี (ไม่เสียของ)

  • ต้องทำเครื่องหมาย กากบาท (X) เท่านั้น

  • กากบาทต้องอยู่ใน “ช่องทำเครื่องหมาย”

  • ห้ามเขียนข้อความ หรือทำสัญลักษณ์อื่นใดลงในบัตร

  • ห้ามกากบาทเกินจำนวนที่กำหนด (เช่น กาหลายช่องในบัตรใบเดียว เว้นแต่เป็นการกากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”)

ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

  • สัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติ ต้องได้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551)

  • มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กกต. 1444 หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th

