เช็กด่วน! เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 งดขายเหล้า เริ่มกี่โมง? ฝ่าฝืนคุกจริง-ปรับจริง
กกต. ย้ำกฎเหล็กสำคัญ สั่งปิดก๊อกห้ามจำหน่ายเหล้า-จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด เริ่มเย็นวันเสาร์ 7 ก.พ. นี้ ยาวไปจนถึงปิดหีบ ใครเปรี้ยวเปิดร้านระวังเจอปรับหมื่น-ติดคุกจริง
บรรยากาศการเมืองกำลังคึกคักต้อนรับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ แต่ก่อนจะไปใช้สิทธิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศเตือนสำคัญถึงร้านค้าและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะสายดื่ม ให้ระมัดระวังเรื่องกฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา
เช็กเวลา งดขายเหล้า เริ่มตอนไหน-จบกี่โมง?
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการซื้อสิทธิขายเสียงและความวุ่นวาย กกต. ได้กำหนดช่วงเวลา “ห้ามขาย-จ่าย-แจก-จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด” ดังนี้
- เริ่ม วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
- สิ้นสุด วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.
บทลงโทษคนฝ่าฝืน
หากผู้ใดฝ่าฝืนในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีความผิดตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำให้แม่น! เข้าคูหารอบนี้รับ บัตร 3 ใบ
นอกจากการเตรียมตัวเรื่องกฎหมายแล้ว กกต. ยังเน้นย้ำเรื่องบัตรเลือกตั้งในปี 2569 ที่จะมีถึง 3 ใบ แยกตามสีและวัตถุประสงค์
-
บัตรสีเขียว: สำหรับเลือก สส.แบบแบ่งเขต (เน้นเลือก “คนที่รัก” ในเขตพื้นที่)
-
บัตรสีชมพู: สำหรับเลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อ (เน้นเลือก “พรรคที่ชอบ”)
-
บัตรสีเหลือง: สำหรับ ออกเสียงประชามติ (เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
ประเด็นคำถามประชามติ (บัตรสีเหลือง) ในบัตรสีเหลืองจะมีคำถามสำคัญว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยผู้ใช้สิทธิต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว ระหว่าง “เห็นชอบ”, “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น”
จำให้ดี! เลือกตั้ง 69 รับบัตร 3 ใบ เขียว-ชมพู-เหลือง กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย
วิธีกาบัตรให้เป็น บัตรดี (ไม่เสียของ)
-
ต้องทำเครื่องหมาย กากบาท (X) เท่านั้น
-
กากบาทต้องอยู่ใน “ช่องทำเครื่องหมาย”
-
ห้ามเขียนข้อความ หรือทำสัญลักษณ์อื่นใดลงในบัตร
-
ห้ามกากบาทเกินจำนวนที่กำหนด (เช่น กาหลายช่องในบัตรใบเดียว เว้นแต่เป็นการกากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”)
ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69
-
สัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติ ต้องได้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
-
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551)
-
มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กกต. 1444 หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 1 ขอนแก่น
