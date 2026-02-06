ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ โต้นโยบาย พี่เต้ อัปไซส์ปั๊มลูกล้านคน ไม่มีผล แนะเปลี่ยนท่าช่วยได้มากกว่า

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:06 น.
66
อ.เจษฎา โต้ เต้ มงคลกิตติ์ ยันงานวิจัยชี้ชัดขนาดน้องชายไม่มีผลต่อการมีลูก

อ.เจษฎา เปิดข้อมูลโต้นโยบาย เต้ มงคลกิตติ์ ยันวิจัยชี้ชัดขนาดน้องชายไม่มีกับการมีลูกง่าย แนะโฟกัสคุณภาพอสุจิ-ช่วงไข่ตกสำคัญกว่า เผยสั้นยาวไม่เกี่ยวขอแค่อสุจิแข็งแรง

จากกรณี เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ เปิดเผยเพิ่มขนาดเพื่อนโยบายส่งเสริมการมีลูก 1 ล้านคนต่อปี ระบุว่า “ผู้ชายถ้าจู๋สั้นก็ไปทำให้ยาวขึ้น เพราะถ้าจู๋ยาวขึ้นจะทำให้มีลูกง่ายขึ้น อสุจิไม่ต้องวิ่งไกล วิ่งใกล้ ๆ เราต้องการส่งเสริมการมีบุตร 1 ล้านคนต่อปี” ล่าสุด อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ออกมาโต้นโยบายดังกล่าว ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับและไม่มีรายงานผลวิจัยทางวิชาการ

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ข้อเท็จจริงโต้ข้อมูลจาก เต้ มงคลกิตติ์ ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า “ไม่จริงนะครับ ! ไม่มีรายงานผลวิจัยทางวิชาการใด ๆ ที่ว่าอวัยวะเพศชายที่มีขนาดยาวนั้น ทำให้มีลูกได้ง่ายขึ้นครับ

ภาวะเจริญพันธุ์นั้นจริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับ คุณภาพของอสุจิ ความแข็งแรงของร่างกาย และการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่ไข่ตก เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขึ้น .. อวัยวะเพศชายที่ขนาดแตกต่างกัน ก็สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติพอ ๆ กัน ถ้าอสุจิมีความแข็งแรงเพียงพอ

ซึ่งคุณภาพของอสุจินั้นจะพิจารณาจากปริมาณ ความเข้มข้น รูปร่าง และการเคลื่อนที่ของอสุจิ โดยปัญหาทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือความอ้วน ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิได้

เพียงแต่ว่า ถ้าสั้นมากถึงขนาดที่ผิดปกติเลย (micropenis) ก็อาจทำให้โอกาสตั้งครรภ์น้อยลง เพราะน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา เข้าไปไม่ถึงปากมดลูก

แต่ก็แก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนท่าเซ็กซ์ให้การสอดใส่ลึกขึ้น หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจเช็คคุณภาพอสุจิและสุขภาพสืบพันธุ์ แทนการไปกังวลกันเรื่องขนาดของน้องชาย”

อ.เจษฎ์ โต้นโยบายการมีลูก ของ เต้ มงคลกิตติ์
ภาพจาก Facebook : Jessada Denduangboripant

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

